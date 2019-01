PSC reitera que sólo negociará las cuentas catalanas si prosperan los PGE

Barcelona, 28 ene (EFE).- El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha reiterado este lunes, después de que los comunes suspendieran las conversaciones con el Govern para un acuerdo de presupuestos, que los socialistas sólo negociarán las cuentas catalanas si antes prosperan los presupuestos del Estado.

Catalunya en Comú Podem ha suspendido las conversaciones que mantenía con el Govern para intentar cerrar un acuerdo para la aprobación de unos nuevos presupuestos de la Generalitat a la espera de que el ejecutivo catalán mejore sus propuestas en materia social.

En rueda de prensa en la sede central socialista, Illa ha recordado que el PSC "toma nota de esa decisión" de los comunes, pero que "mantiene" su posición. "La pelota no está en nuestro tejado. Está en la del Govern", ha sugerido.

El dirigente socialista ha advertido del "error descomunal" que el independentismo cometerá si no permite que se aprueben unos presupuestos generales del Estado que "dan más margen financiero a Cataluña y acaban con siete años de políticas de austeridad".

"Si no se produce la aprobación de esos Presupuestos generales y al no haber entonces el imprescindible margen financiero superior para Cataluña, no entraremos a considerar ninguna posibilidad (de negociar). Está en manos del Govern de la Generalitat", ha recalcado Illa.

En este sentido, ha aludido a la entrevista en Rac1 al expresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha reiterado este lunes el no de su partido a los presupuestos de Pedro Sánchez: "Pregunte a los socialistas a cambio de qué partida presupuestaria estarían a favor de que les encarcelen", ha señalado.

Illa ha rememorado que "Jordi Sànchez hizo un artículo pidiendo la aprobación de los presupuestos" y que, por ello, el PSC "encuentra más sensata" la postura de Sànchez que la de Junqueras sobre esta cuestión, ha concluido.