Real Madrid, Atlético, Sandra Sánchez y Joana Pastrana, entre los premiados

Madrid, 28 ene (EFE).- El Real Madrid, el Atlético de Madrid, Sandra Sánhez y Joana Pastrana fueron algunos de los premiados este lunes en la III Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM).

También fueron galardonados la película 'Campeones', El Clásico de LaLiga, Diego García Carrera, la selección española de fútbol femenino sub'17, Pepe Domingo Castaño, Iberdrola y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía.

En el acto, celebrado en El Corte Inglés de Sanchinarro, José Damián González, presidente de la APDM, repasó los méritos de los diferentes premiados durante la gala y ponderó la presencia de Mariano Rajoy, expresidente del gobierno por su "respaldo" a la APDM.

A continuación, se procedió a la entrega de premios y la primera en recoger su galardón fue Joana Pastrana, campeona del mundo de boxeo del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (IBF).

La boxeadora madrileña se mostró con ganas de defender su título el próximo 9 de marzo: "Lo único que quiero es dar la talla y ante una mujer de entidad. Estoy preparadísima, lo que más me apetece es llegar al pabellón y que esté hasta arriba; y hacerles disfrutar".

El siguiente turno fue para Diego García Carrera, subcampeón europeo en 2018 en 20 kilómetros marcha y uno de los deportistas españoles más prometedores, que estuvo apadrinado por Luis Villarejo, director de deportes de la Agencia EFE.

"El sueño de todo deportista es acudir a unos Juegos Olímpicos, que es por lo que yo empecé en el atletismo, ya sueño con ello", dijo sobre su siguiente objetivo, los JJOO de Tokio 2020

Sandra Sánchez, campeona del mundo de kárate en la modalidad de kata en el Mundial de Madrid, subió a continuación al escenario, riéndose, como es habitual en ella, a recoger un premio que calificó como "muy bonito".

Además, destacó que también piensa en Tokio 2020 ya que serán los primeros Juegos Olímpicos en los que esté presente el kárate y espera "volver con una medalla".

El deporte femenino siguió copando premios con la selección española de fútbol sub'17, que se convirtió en Uruguay en el primer combinado de fútbol femenino español en proclamarse campeón en un campeonato del mundo.

El premio lo recogieron Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Jorge Vilda, seleccionador de la selección femenina absoluta, y Leire Peña y María Isabel Okoye, jugadoras de la sub'17 femenina.

"Es un orgullo recibir este premio, el futuro está garantizado. Estamos trabajando para ser cada día mejores y en el Mundial absoluto de Francia intentaremos hacerlo lo mejor posible", dijo Vilda.

La APDM también premió a la empresa energética Iberdrola por su apuesta por el deporte femenino, ya que cuenta con acuerdos con federaciones españolas para impulsarlo.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la Dirección General de la Policía, recibe 'Mención Especial' por el éxito del dispositivo organizado para el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores del pasado 9 de diciembre entre los equipos argentinos River Plate y Boca Juniors que se disputó en el Santiago Bernabéu (Madrid).

También fue premiado 'El Clásico' de LaLiga, "como el evento capaz de romper todos los registros y atraer la atención de cientos de millones de telespectadores de todo el mundo hacia el fútbol español", según la APDM.

Los siguientes galardones continuaron con un 'toque' futbolístico al recoger Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, el premio al club rojiblanco por sus dos títulos europeos -la Liga Europa y la Supercopa de Europa de la UEFA-.

Enrique Cerezo no quiso pronunciarse sobre la renovación de Diego Pablo 'Cholo' Simeone, pero si aseguró que están haciendo "una buena campaña" y que "superar la anterior va a ser un poco difícil".

A continuación fue el Real Madrid el que recogió un galardón, en las manos de Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, por sus títulos en la sección de fútbol -ganadores de la decimotercera Liga de Campeones, la tercera de forma consecutiva, y el Mundial de Clubes- y en la de baloncesto -vencedores de la Euroliga, Liga Endesa y Supercopa de España-.

"Es un reconocimiento a los valores de nuestro club y se lo quiero agradecer a todas las personas que lo han hecho posible", dijo Butragueño.

'Campeones', la película española más vista del año con más de tres millones de espectadores, y que cuenta la historia de superación de un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual, se llevó un premio y la gran ovación de la noche por parte de los asistentes.

El galardón lo recogieron Luis Manso, director de la productora de la película, y los actores Jesús Lago, César López, Roberto Sánchez y Francisco Fuentes.

Por último, el periodista Pepe Domingo Castaño, actualmente en la Cadena COPE, fue premiado por su trayectoria de más de 50 años en la radio deportiva española, de la que se emitió un emotivo vídeo en las pantallas.

El periodista agradeció a la APDM y a todas las personas que le han acompañado durante estos años: "Me he acordado de mi madre, que me decía una cosa que me ha servido en toda mi carrera 'Rodéate de gente que sea mejor que tú porque algún día podrás llegar a ser como ellos, y eso es lo que he hecho'"

Pepe Domingo puso el broche de oro a la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid cantándole a la radio: "Gracias a la radio que me ha dado tanto", entonó.