El programa de apoyo al golf profesional español cumple diez años

Madrid, 28 ene (EFE).- El 'Programa Pro Spain Team', integrado por veintiún golfistas de elite, cumple diez años de apoyo al golf profesional español, que consiste en la formación y la ayuda a los jugadores durante sus primeros años en el campo profesional.

La iniciativa de la Real Federación Española de Golf (RFEG), en colaboración con las federaciones autonómicas, incluye una categoría masculina, formada por Iván Cantero y David Borda -ambos con tarjeta en el Circuito Europeo-, Scott Fernández, Pep Anglés, Emilio Cuartero y Santiago Tarrío -con pase al Challenge Tour-, Mariano Galiano -con tarjeta en el PGA Latinoamericano- y Ángel Hidalgo, Manuel Elvira, Pep Anglés y Daniel Berná -con tarjeta en el Alps Tour-.

Además, en categoría femenina, forman parte del programa María Parra, Nuria Iturrios, Marta Sanz, Patricia Sanz, Noemí Jiménez, Elia Folch, Silvia Bañón, Harang Lee, Fátima Fernández y Luna Sobrón, que cuenta con tarjeta condicional en el LPGA Tour.

Según Jaime Salaverri, vicepresidente de la RFEG y presidente del Comité Técnico de Profesionales, el programa cuenta con un presupuesto "sobre los 360.000 euros, pero el presupuesto indirecto es muy superior", que sirven para facilitar el acceso de los golfistas desde la etapa amateur hasta la posible incorporación en los circuitos profesionales más importantes.

A cambio, estos profesionales se comprometen a dedicar varias jornadas a iniciativas de la federación, así como, en un futuro a participar en el Abierto de España o en los Campeonatos de España de Profesionales.

El presidente de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, destaca que "se han conseguido muchos logros a lo largo de estos años". "Los objetivos que pensamos para este programa, que se resumen en uno, que los chicos y chicas maduren lo antes posible como golfistas profesionales, se han ido cumpliendo con creces y deseamos una temporada maravillosa para todos", agrega.

Por su parte Luna Sobrón, protagonista de un notable estreno de temporada en el Circuito Europeo femenino, asegura que "formar parte de este Programa es una gran ilusión". "Aquí me he desarrollado como jugadora y he ido cumpliendo mis objetivos. Este año aspiro a jugar todo lo que pueda para llegar a estar en la elite del golf, que es mi meta", afirma.