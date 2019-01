Presidente de Zimbabue ordena arrestar agentes del orden por agredir a civil

Harare, 28 ene (EFE).- El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, ordenó hoy el arresto de varios miembros de las fuerzas de seguridad, después de que salieran a la luz unas imágenes en las que se veía cómo apaleaban a un civil.

"Me horrorizó encontrar este informe hoy. Este no es el camino zimbabuense. He dado instrucciones para que los individuos que están detrás de esto sean arrestados y pedimos a todos los afectados que presenten una queja oficial", afirmó el presidente a través de su cuenta de la red social Twitter.

Las declaraciones de Mnangagwa se producen después de que el canal de noticias británico Sky News publicara un vídeo en el que tres miembros de las fuerzas de seguridad zimbabuenses trasladan a un detenido al que después golpean en la cara.

Las imágenes muestran al menos a un policía y a otras dos personas sin uniforme golpeando al detenido con los puños y la porra mientras que este permanece en el suelo y varios ciudadanos observan la escena.

Al menos 12 personas fallecieron por la represión, mientras centenares resultaron heridas durante la huelga secundada del 14 al 16 de enero, provocada por la subida del precio del combustible, que se duplicó y pasó a costar más de 3 dólares por litro.

Esto desencadenó una oleada de protestas insólita en Zimbabue desde la caída del exmandatario Robert Mugabe en noviembre de 2017 y llevó a Mnangagwa, que se encontraba en una gira europea y centroasiática previa al Foro Económico Mundial de la semana pasada en Davos (Ginebra), a adelantar su vuelta al país.

Unas 700 personas han sido arrestadas en las últimas semanas después del inicio de las protestas y de una oleada de saqueos en las dos principales ciudades de este país sudafricano, Harare y Bulawayo.

Entre los arrestados figuraban cinco diputados del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), según alega esta formación, derrotada en los comicios generales de julio pasado si bien tildó la votación de fraudulenta.

La Policía también detuvo a Japhet Moyo, secretario general del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), principal fuerza sindical del país y organizador de la huelga.