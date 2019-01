Marcelino: "No es un partido para salir a lo loco"

Paterna , 28 ene .- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, dijo en la rueda de prensa previa a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Getafe en Mestalla que tras el 1-0 que su equipo encajó en la ida, no es un partido para "salir a lo loco"

"Tenemos que intentar no encajar, porque si así fuera, nos obligaría a marcar tres goles. El partido será largo, será muy posible que se decida en el segundo tiempo y desde ese punto de vista tenemos que ser pausados pero a la vez incisivos y buscar gol desde primer momento, pero sabiendo que no encajar nos deja la eliminatoria abierta", explicó.

El técnico reconoció que les ilusiona poder acceder de nuevo a las semifinales de la Copa del Rey y apuntó que habrá menos rotaciones que en anteriores partidos de esta competición.

"Nuestra intención es ganar y pasar la eliminatoria. Entrenamos esta tarde y veremos cuál ha sido la evolución de los futbolistas tras el gran esfuerzo del sábado y, en función de esa recuperación y de saber si tenemos disponible a jugadores, como es el caso de Kevin (Gameiro), haremos una valoración", señaló.

"Haremos un reparto de esfuerzos, pero intentaremos desde el minuto uno pasar a la siguiente eliminatoria. Esa es la intención de los futbolistas, cuerpo técnico, del club, y de la afición, a la cual nos debemos. Haremos cambios pero puede que menos que en otras ocasiones", prosiguió.

El entrenador asturiano se mostró optimista sobre las posibilidades de pasar la eliminatoria, aunque advirtió de la dificultad que implica un rival como el Getafe.

"Creo que vamos a remontar porque la actitud antes de cada partido siempre es ganar y para ello tenemos futbolistas que quieren hacerlo y están demostrando actitud. Tenemos la afición de nuestro lado, jugamos con ella y los últimos resultados han aumentado la moral de todos los jugadores", apuntó.

Marcelino destacó que no cree que la polémica que hubo en la ida suponga un estímulo añadido para sus jugadores: "Estamos pendientes de nuestro trabajo, de nuestro juego y de estar más acertados".

"Sabemos que el Getafe es un equipo competitivo, difícil de ganar, de marcarle goles y que ya nos ganó allí. Nos va a poner en muchísimas dificultades y tenemos que estar atentos para contrarrestarles", agregó.

Ante la ausencia de centrocampistas defensivos, el técnico asturiano descartó la posibilidad de reubicar a un central en esa posición.

Marcelino lamentó que la sede de la final de la Copa del Rey no sea finalmente Mestalla, ya que la elección del campo del Valencia habría sido "el doble de estímulo en esta competición".

Por último, reiteró que en el mercado invernal no hay novedades y que está "absolutamente convencido" de que Michy Batshuayi "no va seguir", y sobre incorporaciones comentó que no tiene la certeza de que vaya a venir ningún jugador "porque no hay ningún futbolista que esté cerca".