Junqueras: La Justicia española apoya una campaña de la extrema derecha

Barcelona, 28 ene (EFE).- El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, se ha mostrado hoy muy crítico con el hecho de que se admita como acusación particular a una organización como Vox en el juicio que debe afrontar, y advierte que "la Justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha".

En una entrevista por escrito a RAC1, Oriol Junqueras explica, sobre el próximo juicio que tiene que afrontar en el Tribunal Supremo, que los presos independentistas "no diremos nada nuevo, explicaremos lo que sabemos, que no somos violentos y, por tanto, que no hubo violencia" en los diversos episodios políticos que se produjeron en octubre de 2017 en Cataluña.

En la concentración de protesta que tuvo lugar ante el Departamento de Economía "no hubo violencia -subraya Junqueras-. ¿Cómo pueden hablar de hechos violentos si la gente cantaba 'El Virolai' y regalaba claveles a la policía?", se pregunta.

"¿En qué Estado democrático se puede hablar de rebelión cantando a la virgen y regalando flores a la policía?, se vuelve a preguntar Junqueras antes de añadir que "es un poco frustrante defender una evidencia como ésta, ahora bien, lo volveremos a decir y lo volveremos a defender".

Con respecto a la presencia en el juicio de la organización ultraderechista Vox como acusación particular, Junqueras explica que "el cuerpo" le pide "no contestar" a las preguntas que plantee, "pero al final esto forma parte de la estrategia judicial y ya se irá viendo. Ahora bien: ¿ustedes contestarían a una parte de la acusación que sigue los dictados de un partido de la extrema derecha?".

Según el presidente de ERC, "esto es imposible que hubiese pasado en países como Holanda, Bélgica, Alemania o Dinamarca", es más, precisa, "en un juzgado alemán sería imposible que un abogado de la extrema derecha acusase a un demócrata, no pasaría nunca, nunca".

Junqueras, que a lo largo de la entrevista utiliza un recurso muy habitual en él, que es responder a una pregunta planteando otra, formula si "tiene sentido dar juego a estos partidos que van en contra de las buenas praxis de la democracia occidental", y sigue preguntándose si "tenemos que regalar un acto de campaña a la extrema derecha, porque la Justicia española está dando apoyo a una campaña de la extrema derecha".

Lamenta, además, que mientras que los presos independentistas "tendremos un día durante mucho tiempo para explicarnos, en cambio, ellos tendrán la opción de hacer campaña electoral para las elecciones cada día durante tres meses".

"De hecho -añade-, ya hace doce meses que van diciendo lo que les da la gana" y "hay una desproporción increíble. Nosotros un ratito, en cambio ellos acumularán todo el tiempo que quieran".

El exvicepresidente del Govern vuelve a preguntarse "¿cómo es posible que la extrema derecha nos acuse a nosotros, que nos gusta abrir nuevos institutos, que trabajamos para enseñar árabe y chino en las escuelas y que nos preocupamos por los servicios públicos como el sistema sanitario?. ¿Cómo se entiende que nos acuse un partido de extrema derecha?".

Con respecto a las acusaciones de la Fiscalía, Junqueras recuerda que ya ha habido tribunales europeos "que se han posicionado dándonos la razón", por lo que "es inexplicable, es surrealismo puro" que se mantengan acusaciones como la de rebelión: "es una actitud arbitraria muy contundente" que tiene como finalidad "el querer apartarnos de la representación pública y política".

Para el líder de ERC, no tiene sentido que desde partidos de la derecha se les acuse de "golpistas" y se muestra irónico al lamentar que les acusen de hacer un golpe de Estado "los que están a favor de que se hayan hecho los dos últimos golpes de Estado en España".