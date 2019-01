Gaviria: "Antes disfrutaba de la bici, ahora pienso en cómo ser el mejor"

Peri Lago Punta Negra , 28 ene .- Fernando Gaviria, ciclista colombiano del 'UAE Team Emirates', desveló a EFE que tuvo "nervios" por el cambio de equipo para esta temporada y apuntó que "antes disfrutaba de la bicicleta" pero ahora piensa en cómo prepararse para ser "el mejor" y asumir "una responsabilidad" que le gusta.

Fernando Gaviria (La Ceja, Antioquía; 1994) es uno de los grandes sprinters del momento. Tras vestir los colores del Quick-Step belga las últimas tres temporadas, para este 2019 ha cambiado de equipo.

"Tenía nervios porque pasar del Quick era un riesgo, pero decidimos tomarlo porque era importante para mi carrera. Llegué a un acuerdo si se podía hacer un buen equipo para mi futuro y el equipo ha cambiado mucho su estructura. Tenemos nuevos entrenadores que están más especializados en el nivel deportivo y hemos recibido ese cambio de la mejor manera", destacó.

El ciclista colombiano, que ya se ha estrenado con su nuevo equipo en San Juan, se muestra "ilusionado" por la victoria pero también por esta nueva etapa profesional que afronta.

"La tranquilidad se gana con la madurez. He ido mejorando esos aspectos y día a día vamos haciendo mejor las cosas. Para esta carrera había más presión porque queríamos dar lo mejor y el equipo ha respondido", confesó.

"Estaba un poco nervioso al cambiar de equipo porque no sabía como reaccionaría el equipo en carretera y lo ha hecho muy bien", declaró Gaviria, al que la vida le ha cambiado mucho en los últimos años.

"Antes era un niño que disfrutaba mucho de la bici, solo pensaba en eso, y ahora pienso en cómo me tengo que preparar para ser el mejor. Tengo la responsabilidad de un equipo que ha confiado en mi. Monto porque me gusta, pero también soy consciente de la responsabilidad que debo llevar en los hombros. El equipo confía en mi y a mi me gusta esa presión", manifestó Gaviria.

Los sueños de aquel niño que de pequeño se veía como un simple corredor en su país se han cumplido con creces: "De pequeño me veía como un corredor que podía estar en Colombia y disfrutar, pero con el tiempo mejoré la calidad y he aprovechado las oportunidades".

"Cuando inicié mi etapa en Europa cambié la mentalidad y ya piensas en ser el mejor del mundo. Europa es otro nivel y para mi ha sido difícil porque nunca se fijaban en un sprinter colombiano. Siempre era como un paso más difícil, porque si eres escalador y ganas muchas carreras siendo colombiano es más fácil", dijo.

Con el paso del tiempo, uno de los aspectos en los que ha mejorado Gaviria es la "forma de evaluar las carreras" y sin duda su trayectoria está ligada a Argentina. Se dio a conocer en San Luis, en 2015, y en San Juan acumula cuatro victorias de etapa.

"La progresión desde San Luis se ha notado. He ganado carreras importantes y espero conseguir más nivel. En lo táctico trato de tomar todo con más calma y aprender de los errores y de otros equipos para seguir acumulando experiencias para el futuro", confesó.

El ciclista colombiano, muy seguro en su discurso, es ambicioso y tiene las cosas muy claras. Su metodología es única y "nunca" ha tenido "un referente".

"No soy de ídolos porque en ocasiones si te fijas en una persona y falla sientes que te está fallando a ti. Siempre me gustaba mucho el ciclismo, pero sé lo difícil que es y todos los corredores merecen el respeto de los que nos gusta porque es un deporte muy exigente", apuntó.

Para Gaviria es muy importante separar la parte profesional que supone montar en bicicleta de la personal con una vida alejada de las dos ruedas.

"Me gustan los carros, los caballos y los perros. Tengo cinco caballos y los tengo para disfrutar. También me gustaría tener un Mustang del 68", reconoció Gaviria, al que no le gusta hablar de ciclismo en sus ratos libres.

"Mi madre lo tiene demasiado claro, pero con mi padre es difícil no hablar del tema porque se muere por el ciclismo, pero en general me ven como un hijo y no como un corredor de ciclismo. Disfruto de los amigos también y cuando puedo desconecto del todo porque cuando tengo que estar concentrado lo hago al cien por cien", señaló.

Su método de entrenamiento también es particular: "Muchas veces entreno solo porque en ocasiones quiero ir más despacio, o más rápido, o hacer un puerto de una determinada manera. Así no molesto a nadie".

Después de competir en Argentina lo hará en Colombia. "Va a ser importante porque estará mi familia, voy a tener su apoyo día a día y esperemos dar un gran espectáculo", comentó.

Después llegará la temporada de 'clásicas' y finalmente en julio el Tour de Francia, carrera en la que ganó en 2018 dos etapas. Este año irá a la ronda gala con el noruego Alexander Kristoff, compañero de equipo y también sprinter.

"Somos dos corredores del mismo equipo y no puedo revelar mis cartas. En etapas más duras quizá sea mejor que yo afloje, recupere para las llanas y él tenga su oportunidad. Si algún día yo no me siento bien haremos el trabajo para él y cuando yo esté en óptimas condiciones lo harán para mi, espero", dijo.

En año y medio se disputarán en Tokio los Juegos Olímpicos, una cita que no está anotada en su calendario: "A día de hoy no pienso en eso. Quizá en un año no pueda correr más en ruta y cambie, pero no me lo he planteado y no ha pasado por mi mente".