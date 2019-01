La FELGTB acusa al PSOE de "ideología transfóbica" al redactar la ley LGTBI

Madrid, 28 ene (EFE).- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) ha acusado este lunes al grupo parlamentario socialista de tener una "ideología transfóbica" dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso que está redactando el articulado de la Ley de Igualdad LGTBI.

Lo ha hecho a presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, en una rueda de prensa en la que además ha alertado de la "amenaza" que supone la ultraderecha en este año electoral y ha advertido que desde el colectivo no van a permitir que se dé un paso atrás en derechos humanos: "hay muchas ganas de plantar cara a quienes incitan al odio", ha aseverado.

Sangil, que ha denunciado el retraso en la aprobación de esta ley, que registró la FELGTB en el Congreso en mayo de 2017 y cuatro meses después recibió el apoyo de todos los grupos, excepto el PP, ha asegurado que a la federación no le gusta "cómo está quedando el articulado" y que "no aplaudirán" una ley que no ampare los derechos de todas las personas del colectivo, incluidas las transexuales.

No ha dado nombres concretos pero ha incidido en que "del grupo socialista es de donde está partiendo mayormente este encontronazo".

En este sentido, el vicepresidente de la FELGTB, Mané Fernández, ha asegurado que "esto también tiene que ver" con el "discurso hetero" que hay "en una pequeñísima parte del movimiento feminista institucionalizado" y que se basa en "no reconocer la autodeterminación de las personas trans".

"Los 40 artículos consensuados -la ley tiene 99- tienen esa base ideológica transfóbica. No es nuestra ley, se están dejando derechos por el camino que son líneas rojas que no vamos a permitir que se traspasen", ha recalcado Fernández.

De cara a las próximas citas electorales, Sangil, que ha reivindicado que todas los miembros del colectivo son "ciudadanos de primera", ha animado a hacer un "frente común" de cara al "discurso del odio" que están "empezando a vender" a la sociedad, como se ha visto en los pasados comicios andaluces, ha precisado.

"No les importamos a muchos partidos, no estamos en su agenda, y si aparecemos es para restarnos y no para sumarnos. (...) No hay miedo, hay respeto y muchas ganas de plantar cara a quienes incitan al odio. No vamos a dar un paso atrás en derechos conquistados y no vamos a dejar que nadie negocie con ellos", ha remarcado.

Y en relación a los delitos de odio, Sangil ha revelado que realizando una investigación sobre salud sexual -cuyos resultados se conocerán a finales de marzo-, han descubierto que el 43 % de las personas transexuales entrevistadas han sufrido amenazas y maltrato psicológico.

"Las mujeres trans no están empoderadas a la hora de denunciar, están acostumbradas a la agresión", ha lamentado.

En cuanto a los retos de la federación para 2019, su secretario de Organización, Loren Glez, ha explicado que es el año temático "Mayores sin armarios: ¡Historia, lucha y memoria".

De este modo, todas las acciones de la FELGTB previstas este año buscarán denunciar las situaciones de "soledad, dependencia y precariedad" de los mayores que "hasta hace poco no alzaban la voz", además de reivindicar una "memoria histórica" de unos colectivos que han sido "sutilmente invisibilizados" durante años.