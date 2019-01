El entorno de Emiliano Sala mantiene la esperanza de encontrar al jugador

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- El entorno del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido hace una semana en el Canal de la Mancha, mantiene la "esperanza" de encontrar al jugador en la búsqueda que la familia inició este lunes de manera privada, dijo a Efe un amigo del futbolista, Martín Molteni.

"Creemos que no es sencillo, pero la esperanza todavía está", manifestó, y aseguró que mantienen un "99 % de fe" y que no se plantean la "posibilidad" de no encontrar con vida al jugador, de 28 años.

Molteni habló por última vez con el futbolista dos días antes de su desaparición.

La familia del jugador inició este lunes un operativo de búsqueda por su cuenta después de que las autoridades británicas decidieran cesar en las labores de localización del jugador y el piloto de la aeronave de la que se perdió rastro cuando volaban desde Nantes (Francia) hacia Cardiff (Reino Unido).

Los seres queridos de Emiliano consiguieron recaudar en los últimos días 300.000 euros (unos 340.000 dólares) a través de la plataforma de financiación colectiva GoFundMe, en una campaña en la que participaron estrellas del mundo del fútbol como Adrien Rabiot, Dimitri Payet, Alejandro 'Papu' Gómez o Ilkay Gundogan.

Con esa financiación comenzaron a sobrevolar la zona en la que se tuvo el último contacto con la aeronave en busca de algún rastro que permita esclarecer lo sucedido.

El padre de Emiliano, Horacio, y su hermano Darío coordinan la búsqueda desde la localidad natal del futbolista, en la provincia argentina de Santa Fe, mientras que su hermana Romina y su madre, Mercedes, volaron a Francia este lunes para seguir más de cerca el proceso.

Emiliano Sala se encuentra desaparecido desde el pasado lunes cuando volaba destino a Cardiff (Reino Unido) para incorporarse a su nuevo club después de que éste hiciera el mayor desembolso de su historia al pagar 17 millones de dólares por el traspaso.

El futbolista argentino había firmado este año una gran campaña en el Nantes, de la primera división francesa, en el que marcó 12 goles.