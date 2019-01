Consejo Internacional Socialista se reúne con crisis Venezuela sobre la mesa

Santo Domingo, 28 ene (EFE).- El Consejo de la Internacional Socialista (IS) inició este lunes una reunión de dos días en Santo Domingo, con la crisis venezolana sobre la mesa, que vive un nuevo episodio después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamara presidente del país petrolero.

Aunque el tema no forma parte de la agenda oficial del evento, el presidente para América Latina y el Caribe de la IS, el canciller dominicano, Miguel Vargas, explicó a la prensa que este asunto será debatido y que, es "posible" que se emita una resolución.

La hija del fallecido presidente chileno Salvador Allende, vicepresidenta de la IS, adelantó a Efe que la comisión de ética presentará mañana un informe sobre este país y que está previsto que se emita una declaración al respecto.

Sobre este tema "tenemos la misma posición", que significa, dijo, "unas próximas elecciones transparentes, libres, legítimas, y un rechazo a cualquier intervención militar foránea".

En tanto, el diputado venezolano Carlos Varelo, del partido un Nuevo Tiempo, dijo a Efe que su partido presentará una resolución a la IS "para que ponga de relieve la importancia de la crisis política venezolana" y que se desconozca el segundo mandato de Nicolás Maduro, que se inauguró el pasado 10 de enero.

"Debemos proceder desde la IS a que la comunidad internacional reconozca el gobierno de Guaidó y a que se haga un llamado al cese de la violencia por parte del gobierno ilegítimo de Maduro que a la fecha lleva aproximadamente 30 personas muertas", señaló.

Asimismo, a que se convoquen comicios en el menor tiempo posible y que estos cuenten con la debida observación internacional.

El pasado 10 de enero Maduro tomó posesión de su segundo mandato después de unas elecciones celebradas en mayo de 2018, que no fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional.

El líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó el pasado miércoles presidente de su país, logrando un contundente respaldo de la mayoría de los gobiernos de América.

Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido dieron este sábado un ultimátum de ocho días de plazo a Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán a Guaidó como presidente del país.

Vargas también apuntó que durante la reunión se tocará la situación de Nicaragua, que vive una crisis política desde abril pasado, mientras que la senadora socialista chilena Isabel Allende dijo a Efe que existe la posibilidad de que se aparte al gobernante partido nicaragüense Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la IS.

En la reunión de hoy y mañana de la IS participan delegaciones de más de un centenar de partidos políticos para debatir sobre multilateralismo y el fortalecimiento de la democracia.

En la inauguración intervinieron, además, de Vargas, el presidente de la IS, el ex primer ministro griego Yorgos Papandréu; el secretario general del organismo, el chileno Luis Ayala; y el presidente dominicano, Danilo Medina, quien asistió en calidad de invitado ya que su partido, el PLD, no pertenece a esta organización.

En la apertura del encuentro, tanto Ayala como Papandréu defendieron el multilateralismo frente a la intolerancia, la discriminación y la xenofobia, y abogaron por mayores acciones contra males como el cambio climático y la discriminación hacia la mujer.

En tanto, Vargas consideró "esencial" intercambiar ideas acerca de cómo la cooperación multilateral "que caracteriza" a la IS pueda ser una herramienta clave para la erradicación de la pobreza y, junto a ella, enfrentar con éxito el reto que representa para todos, la desigualdad.

Por su parte, Medina definió a la IS como un referente para todos los partidos y movimientos progresistas de América Latina.

La reunión será clausurada mañana por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y vicepresidente de la Internacional Socialista (IS).

Sánchez llegará mañana a Santo Domingo y será recibido por el presidente Medina, con quien firmará acuerdos de colaboración, y al día siguiente emprenderá viaje a México para una visita de dos días.

La Internacional Socialista agrupa a partidos de todo el mundo y esta es la segunda vez que el país caribeño acoge la reunión del Consejo Mundial del organismo, tras la de 2009.