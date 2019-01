Bordalás: "No hay ninguna mala relación con Marcelino"

Getafe , 28 ene .- José Bordalás, técnico del Getafe, descartó tener una mala relación con Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, en la previa del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey que medirá a ambos clubes.

Lo hizo al ser preguntado acerca de si se saludarán antes de que arranque el enfrentamiento que deberá disputarse en Mestalla: "No hay ninguna mala relación, no tengo mala relación absolutamente con nadie. Lo que ocurra mañana no lo sabemos".

Asimismo aseguró que espera un buen recibimiento pese a que en el encuentro de ida la afición del conjunto madrileño fue muy crítica con Marcelino: "Espero un buen recibimiento. Siempre he tenido un buen comportamiento con la afición del Valencia y con todas. Por lo tanto no espero nada fuera de lo normal porque es una magnífica afición".

"No sé lo que ha dicho el entrenador rival, si tienen interés en la Copa o no. Sé lo que nosotros queremos y lo que vamos a intentar hacer para pasar a semifinales respetando siempre a todos los rivales, al Valencia especialmente porque es a quien los enfrentamos. Espero el recibimiento normal en un partido de este nivel y esta trascendencia. Una afición volcada animando a su equipo", comentó en la rueda de prensa previa.

Sobre el duelo, señaló: "No sabemos cómo se va a desarrollar. Lo que está claro es que nos enfrentamos a un equipazo hecho para luchar por todo, y en un escenario histórico con una magnífica afición. De eso somos conscientes pero cómo se va a desarrollar el partido, no lo sabemos".

En cuanto al rival, indicó: "Nos conocemos, tienen gran potencial a todos los niveles. Es un equipazo, es una plantilla para pelear incluso por el título. Ha mejorado, está a un buen nivel y va a ser un partido difícil".

"Me preocupa en conjunto el equipo. Pero lo que más me preocupa es mi equipo, que nosotros tengamos un buen comportamiento, que demos unas buenas prestaciones y hagamos un buen partido", agregó ante los medios.

Los suyos vienen de perder frente al Atlético de Madrid por 2-0 en LaLiga Santander: "Los dos equipos están bien anímicamente. Este es un partido distinto a LaLiga y que vengas de ganar o perder creo que no significa nada. Entraba dentro de lo posible perder en el Wanda contra el Atlético y ahora solo pensamos en el partido de mañana contra el Valencia. Es un partido en el que tenemos mucho interés ambos equipos y vamos a ver una bonita eliminatoria y un buen fútbol yo creo".

"No ha habido tiempo de hablar mucho de ese partido porque estamos inmersos en el de mañana. Hemos hablado muy poquito, hemos analizado brevemente las cosas que no hicimos bien pero le damos importancia al partido de mañana porque no es una semana normal, solo hay dos días para preparar el choque", manifestó.

Tras ese duelo en el Wanda Metropolitano, el entrenador contrario Diego Pablo Simeone tuvo buenas palabras hacia él: "Lógicamente me gustaron porque es un colega, es uno de los mejores entrenadores como ha demostrado durante todas estas temporadas".

"Siempre que reconozcan tu trabajo es de agradecer. Yo se lo agradezco enormemente porque he valorado siempre mucho su trabajo también. Contento porque sabe el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que tenemos con el Getafe", añadió.

Bordalás confirmó también la casi segura marcha de Rober Ibáñez al Osasuna, afirmó que trabajan para hacer alguna incorporación invernal y habló de cómo ha sido el retorno del uruguayo Mathías Olivera tras unos meses como cedido en el Albacete.

"Le he visto muy bien. Llegó la temporada pasada, venía de otra liga, de otro país, muy joven. Le costó mucho antes de la lesión del hombro. Le cedimos al Albacete y la verdad es que esta primera vuelta ha estado a un altísimo nivel y ha crecido mucho. De ahí la decisión de que pueda jugar en este equipo", finalizó.