El Atlético culmina la cesión de Morata

Madrid, 28 ene (EFE).- El Atlético de Madrid formalizó y culminó este lunes el fichaje del delantero Álvaro Morata, cedido por lo que queda de temporada y una más desde el Chelsea, con opciones de compra no obligatorias a lo largo de ese préstamo y con el partido contra el Betis del domingo como primera ocasión para su debut.

Con el número '22' a la espalda, a las 13.00 horas de este martes será presentado ante la prensa en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano. Luego, por la tarde, a las 17.00, se incorporará a los entrenamientos con sus compañeros a las órdenes de Diego Simeone en la sesión prevista en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Siento mucha alegría. Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí. No veo la hora de poder entrenar, estar con los compañeros y de jugar", explicó Morata en declaraciones a la página web oficial de su nuevo equipo, con el que pasó el domingo el reconocimiento médico previo a la formalización del fichaje.

Sobre las 16.32 horas, el club anunció oficialmente el acuerdo que ya había alcanzado el sábado con el Chelsea para su esperada llegada, en un comunicado con el título 'Bienvenido Morata' que presidía su página web, con una foto sonriente, los brazos cruzados y la chaqueta del equipo en el vestuario del Wanda Metropolitano,

"Álvaro Morata ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El delantero ya ha firmado su contrato por lo que resta de temporada y una campaña más, después del acuerdo alcanzado con el Chelsea y tras superar con éxito el reconocimiento médico que se le realizó el pasado domingo en la Clínica Universidad de Navarra", publicó.

"Llega a nuestro club un consagrado goleador con amplia experiencia en las ligas más exigentes del mundo. Un delantero de gran talento que define muy bien en los últimos metros del campo ya sea con el pie o la cabeza dada su envergadura. Destaca no sólo por su habilidad goleadora, sino también su capacidad para asociarse y asistir a sus compañeros de cara a gol", destacó el Atlético.

El club no informó en el comunicado de las diversas cláusulas que incluye la cesión de año y medio de Morata. Entre ellas, las opciones de compra no obligatorias que tendrá el Atlético para hacerse en propiedad con el jugador, que varían según el plazo en que se haga efectiva, o la posibilidad del Chelsea para recuperarlo antes, por ejemplo en junio siempre que no sea para venderlo.

El conjunto rojiblanco recluta a un goleador, al que ya quiso fichar hace año y medio, cuando aún jugaba en el Real Madrid y antes de su traspaso de 80 millones de euros al Chelsea, y aumenta la "competencia interna" en su plantilla de la que tanto habla Diego Simeone con un futbolista que encaja perfectamente en el estilo.

Voraz y veloz en el ataque, además con un buen juego aéreo, Morata reafirma la ambición del Atlético, con dos frentes abiertos con las opciones intactas y las máximas aspiraciones: la Liga de Campeones, cuya final será en su estadio y cuyo siguiente desafío será el Juventus, en los octavos de final, y la Liga, en la que el equipo rojiblanco está a cinco puntos del liderato del Barcelona.

Y además Simeone, en principio, a cuatro días del cierre del mercado de enero, no pierde cantidad de efectivos en su plantilla. Sale uno, Gelson Martins, cedido al Mónaco hasta el final del curso, después de jugar doce encuentros esta campaña, sólo cuatro de inicio, con un gol -es el jugador de campo que menos minutos ha disputado en el primer tramo de la campaña-, y entra otro, Morata.

La necesidad desde el punto de vista económico que tenía el Atlético para liberar espacio dentro del límite salarial para la inclusión de Morata, que requería otra salida, la compensará con la venta del lateral internacional español Jonny Otto al Wolverhampton, en el que está cedido después de ficharlo en verano del Celta.

Nikola Kalinic, la otra alternativa para cuadrar las cuentas en ese sentido, seguirá en el Atlético, salvo giro en las próximas horas. Él será uno de los dos competidores con Morata por un puesto en la delantera titular en el esquema de Diego Simeone, pero sobre todo lo será Diego Costa, que reaparecerá a mediados de febrero de la operación en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Son tres opciones para acompañar al indiscutible Antoine Griezmann en ataque.

Morata, a sus 26 años, regresa al origen. Jugó en la cantera del Atlético desde alevín a cadete, luego llegó a las categorías inferiores del Getafe y de ahí al Real Madrid, con el que debutó como profesional e inició una carrera de 240 partidos oficiales, 82 goles y trece títulos, entre ellas dos Ligas de Campeones -una al Atlético en 2014-, entre el club blanco, el Juventus y el Chelsea. Añade 13 dianas más en 27 partidos con la selección española.

El próximo domingo por la tarde, contra el Betis en el estadio Benito Villamarín, será la primera oportunidad para su debut con el Atlético. El siguiente duelo, una semana más tarde, será el derbi frente al Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.