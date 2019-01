"Aspar" muy emocionado por su reconocimiento como "Leyenda"

Madrid, 28 ene (EFE).- El español Jorge Martínez "Aspar", reconocido como "Leyenda de MotoGP" por la organización del Campeonato de mundo de motociclismo afirmó a EFE sentirse "muy emocionado por el nombramiento y también por entrar en una lista tan exclusiva junto a (Ángel) Nieto y tantos grandísimos pilotos".

"Evidentemente, cuando he estado en alguna entrega de estos nombramientos sí que debo ser sincero que se me pasó por la cabeza que algún día estaría yo entre ellos, entre los grandes de la historia, pero una cosa es que se te pase por la cabeza y otra que me llame Dorna para comunicármelo", admitió.

"Me emocionó muchísimo -prosiguió- y, además, coincide con que hoy lunes, 28 de enero, hace cuarenta años de que disputará mi primera carrera como piloto y eso hace que la emoción sea total", aseguró a EFE Jorge Martínez "Aspar".

El piloto natural de Alcira no pasaba por sus mejores momentos en anteriores temporadas, imputado en algún proceso legal del que al final fue exonerado y también por los problemas económicos con alguno de sus patrocinadores en la categoría de MotoGP que al final se decantaron judicialmente en su favor.

Quizás por eso, el cuatro veces campeón del mundo y diecinueve veces campeón de España reconoció que "poco a poco, después de años tan fastidiados, al final llegan las alegrías, primero con el mundial júnior del pasado año con Raúl Fernández, después con el homenaje que me hicieron el Alcira y ahora esto".

"Para mí es un gran orgullo que se haga público este reconocimiento el 28 de enero, cuarenta años después de mi primera carrera como piloto y siendo así, también es un orgullo que la entrega de la medalla no pueda ser más que en el circuito de la Comunidad Valenciana, el circuito Ricardo Tormo", dijo "Aspar", quien recordó que su tarea como empresario es lo más importante, pues ya lleva más tiempo como responsable del equipo de su propiedad que como piloto.

"Me emociona mucho todo lo que conseguí como piloto pero también todo lo que he logrado después", recalcó Jorge Martínez, quien enumeró todos los títulos mundiales conseguidos con su equipo, que comenzó con Álvaro Bautista (125 c.c.) y siguió con el húngaro Gabor Talmacsi (125 c.c.) y los españoles Julián Simón (125 c.c.), Nicolás Terol (125 c.c.), Aleix Espargaró (en dos ocasiones en la categoría CRT) y Raúl Fernández (Mundial Júnior Moto3).

"Sin lugar a dudas éste es un reconocimiento a toda mi trayectoria profesional, tanto como piloto como jefe de equipo, pues ya llevo más como jefe de equipo que como piloto y hemos conseguido más títulos como equipo que como piloto, y eso es importante ya que para mí se ha convertido en una profesión", explicó Jorge Martínez.

"Es una gran satisfacción pues conseguí grandes logros como piloto, después con el equipo y ahora también con la escuela de pilotos, nuestro gran objetivo para lograr hacer de un proyecto global y muy completo un lugar desde el que salgan grandes campeones", manifestó "Aspar" ilusionado con su "joya" más nueva, la escuela de pilotos que cuenta ya con tres años de vida.

"Es verdad que para quienes están acostumbrados a la competición nunca se tiene todo, siempre sigues teniendo hambre de triunfo, ilusión y ganas de seguir queriendo hacer grandes campeones y por eso es por lo que nace nuestra Escuela de Pilotos, el gran sueño de hacer un piloto campeón del mundo que sea ciento por ciento nuestro, que salga de dentro de nuestra cantera, y estamos en el camino", explicó el campeón de Alcira y nueva "Leyenda de MotoGP".

"No hace ni tres años que empezamos con la Escuela y los resultados nos están acompañando muchísimo, y es lo que me tiene ahora con mucha ilusión por verla crecer y ver nacer desde aquí a grandes campeones", afirmó "Aspar" con la ilusión de un debutante y con equipos en el Mundial de Moto2, Moto3, Moto-E y Mundial Júnior de Moto3, además de su "predilecta", la escuela de pilotos.

No obstante, Jorge Martínez recordó que si bien Raúl Fernández -su campeón mundial júnior de Moto3 en 2018- "no es ciento por ciento de mi cantera, pues empezó en la Cuna de Campeones -en la que tuve mucho que ver con su nacimiento en 1999- y también hizo la Copa Red Bull, por lo que no ha nacido con nosotros, pero sí que nos sentimos parte de su proyecto y de su crecimiento ya que después de un mal año supo salir adelante para ser campeón mundial júnior y ojalá podamos lucha con él por el título mundial de Moto3".