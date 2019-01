Raúl, Arbeloa y Antón corrieron entre 7.000 la carrera del Real Madrid

Madrid, 27 ene (EFE).- Los exjugadores del Real Madrid Raúl González y Álvaro Arbeloa y el doble campeón mundial de maratón Abel Antón recorrieron en menos de 40 minutos los 10 km de la Carrera Solidaria Fundación Real Madrid, que en su tercera edición congregó este domingo a unos 7.000 corredores.

Los hombres más rápidos fueron Juan Antonio Jiménez, que cubrió la distancia en 33:12; Diego Pérez (33:22) y Abdessa Rjafellah (33:31), pero los futbolistas y Antón se llevaron el protagonismo.

Arbeloa fue el más rápido de los tres ilustres. El salmantino llegó en el puesto 18 de la general con un tiempo de 36:17. Dos minutos después arribó Raúl, en el puesto 36 con 38:27, y a continuación Abel Antón, en el 40 con 38:41.

Raúl admitió su nueva derrota, como el año pasado, frente a Arbeloa, pero se declaró contento con su desempeño: "Mejor que el año pasado. He hecho mejor tiempo, aunque lo importante era participar en esta carrera solidaria. Es maravilloso el trabajo de la Fundación por los que más lo necesitan".

"Ver aquí a tanta gente, madridista y no madridista, es una buena forma de empezar la mañana en Madrid. Arbeloa me ha ganado, pero también es verdad que tiene cinco años menos. Ha estado muy por delante de mí, pero he disfrutado", confesó Raúl.

Declinó hablar de otra cosa que no fuera la propia carrera. Cuando se le preguntó si le gustaría entrenar la temporada próxima al Real Madrid (actualmente entrena al cadete B), respondió: "Que paséis buen domingo y que gane el Real Madrid esta noche. Y esperemos que en mayo podamos levantar otra copa".

En la carrera participó también su hijo mayor. "Los demás están todos resfriados", comentó Raúl.

Abel Antón colaboró en su condición de embajador del programa 1/2/3 a correr del banco de Santander, patrocinador de la carrera. "Como madridista, además, me apetecía correrla. Y me sirve para preparar el maratón de Sevilla: cuatro horas mano a mano con Fermín Cacho y la gente que nos va a acompañar en el vigésimo aniversario de mi victoria en el maratón del Mundial'99", declaró a EFE.

En categoría femenina subieron al podio Laura Serres, ganadora con un tiempo de 38:48, seguida de Carmen Bone (41:06) y Claudia Centurión (43:02).

La carrera discurrió por las inmediaciones del estadio Santiago Bernabeu, en cuya puerta 0 estaba situada la meta. Los corredores tuvieron que soportar un frío intenso (un grado) agudizado por un fuerte viento que impidió a los organizadores instalar el arco de meta.

Había también una carrera de 5 km, en la que se impusieron Sergio Freire (16:11) y Cristina Martín (21:17).