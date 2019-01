Nadal: "Para competir al nivel que me ha exigido necesitaba un extra de físic

Melbourne , 27 ene .- El español Rafael Nadal explicó que para haber competido durante su contundente derrota ante el serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia hubiera necesitado un extra de físico y velocidad que no tuvo como consecuencia de su largo periodo sin competir antes del 'major' australiano.

"Hoy he jugado contra un rival que ha sido mejor. A parte de que hoy no he jugado al mismo nivel que en los anteriores partidos, he necesitado un extra de velocidad de bolas para hacerle ver que sus buenos golpes tenían una respuesta", comentó el balear, quien aterrizó en Melbourne tras permanecer desde septiembre sin disputar ningún partido oficial como consecuencia de una lesión en la rodilla y el tobillo.

El finalista del Abierto de Australia admitió también que el "aspecto mental" no fue importante, ya que "si su bola y sus piernas van más rápidas" no hay ninguna forma de hacerle daño.

"No he tenido la capacidad para buscar una solución extra a lo que me exigía el partido, que era la excelencia total de su juego", agregó el tenista tras perder su cuarta final en Melbourne.

Nadal, quien desveló que su próximo reto será el torneo de Acapulco, afirmó que "no hay táctica posible cuando uno juega como Djokovic esta noche".

"Al final uno tiene que tener la capacidad para aplicar una táctica. He probado restar más delante, más detrás, ser más agresivo e intentar jugar bolas más alta, pero, al fin y al cabo, cuando uno lo hace todo bien no hay táctica que sirva", dijo el ganador de la edición de 2009.

Por último, el mallorquín comentó que aunque hubiera certificado la rotura en el tercer set no hubiera significado nada a largo plazo porque "él estaba jugando demasiado bien".

Hubiera sido muy difícil aún con ese 'break', terminar ganando me parecía muy lejano en aquel momento. Por ejemplo, si te fijas, el último juego ha conseguido tres puntos seguidos ganadores que están al alcance de casi nadie", concluyó.