Muniain lamenta "no haber podido sentenciar" en la primera parte

Bilbao, 27 ene (EFE).- Iker Muniain, autor del gol que dio la vitoria a su equipo ante el Betis en San Mamés, lamentó "no haber podido sentenciar el partido" en una primera mitad con muchas "ocasiones claras de gol", pero cree que sufriendo, como el Athletic se vio obligado al final, también "sabe bien" un triunfo así.

"La victoria sabe especialmente bien después de terminar así sufriendo, y viendo al equipo dejándose todo para sacar los tres puntos", dijo el navarro a beIN SPORTS al final del partido.

Muniain explicó que "durante la semana" su equipo había "trabajado cómo presionar" al Betis "en la salida del balón, sobre todo cuando sacaba el portero", y cree que "ha funcionado a la perfección".

"Las veces que hemos robado ahí hemos hecho claro peligro y lástima que no hayamos podido sentenciar el partido", reflexionó, considerando que "en la primera parte" el Athletic "mereció más" porque generó varias "ocasiones claras de gol".

Aunque también valoró al Betis, "un equipo que juega muy bien, que maneja muy bien la pelota y que te exige ahí atrás".

En todo caso, se felicitó por haber contrarrestado el asedio verdiblanco del final "estando ordenados y organizados".

Muniain también se mostró "feliz por el gol" marcado. "Se me ha quedado ahí el balón, luego lo he tocado de tacón y luego por debajo de las piernas del defensa, cuando me ha tapado el disparo, suelen entrar", relató.

Por último, el jugador internacional destacó el "impresionante" comportamiento del público de San Mamés. "Es la línea a seguir de todos, tanto del equipo como de la afición. A los aficionados hay que agradecerles el apoyo porque también hemos pasado malos momentos. Obviamente, esta victoria también va para ellos", subrayó.