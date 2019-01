Líder en protestas Nicaragua dice a eurodiputados que la drogaron en prisión

Managua, 27 ene (EFE).- La líder de los comerciantes en las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, Irlanda Jerez, denunció ante un grupo de eurodiputados que la visitó en prisión que fue drogada por la policía, según un vídeo divulgado este domingo.

"Fui drogada en El Chipote", afirmó Jerez, dirigente de un grupo de comerciantes del mayor mercado de Nicaragua a los que llamó a la "desobediencia civil" en protesta contra la "opresión" que a su juicio ejerce el presidente Ortega contra los manifestantes desde el estallido social en abril de 2018.

La comerciante aseguró que fue "secuestrada" el 18 de julio pasado por los policías, algunos encapuchados, y paramilitares en Managua y fue trasladada a la cárcel El Chipote, donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial.

"Estuve en El Chipote 48 horas siendo investigada. Me criminalizaron terriblemente. No me llevaron comida. Me dieron agua drogada y fui trasladada" a la cárcel de mujeres La Esperanza, el 20 de julio, contó a los eurodiputados, que divulgaron el vídeo con el testimonio.

El Chipote es una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios como centro de torturas, según la denuncia.

Agregó que la Justicia nicaragüense la acusa de robo, extorsión y falsificar documentos, y su único delito, según dijo, ha sido levantar su voz y la bandera en contra del Gobierno de Ortega.

"He luchado siempre en pro de los derechos humanos de la vida, principalmente de las mujeres", subrayó la comerciante, quien se encuentra en una celda junto a otras diez mujeres que levantaban sus puños mientras ella daba su testimonio a los eurodiputados.

Jérez acusó directamente al presidente Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de su condena.

"Daniel Ortega y Rosario Murillo, la única salida que tienen es la cárcel. Han asesinado a un pueblo durante 40 años. Han esclavizado a un pueblo durante 40 años", aseguró.

Los eurodiputados se declararon conmovidos por el "coraje y la dignidad de los presos políticos".

"Es admirable cómo cantaron el himno nacional al terminar la reunión con nosotros. Nos dieron una demostración de moral y ética", dijo el eurodiputado español Javier Nart.

Un grupo de once eurodiputados, encabezados por Ramón Jáuregui (PSOE), evaluó la situación política y social de Nicaragua en una visita de cuatro días, que concluyó este sábado.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.