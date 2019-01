Laprovittola, mejor jugador de la jornada por cuarta vez en su carrera

Madrid, 27 ene (EFE).- Nico Laprovittola, base argentino del Divina Seguros Joventut, fue elegido este domingo mejor jugador de la jornada tras su exhibición en el partido ante el Herbalife Gran Canaria, en el que anotó 40 puntos, incluidos siete triples, y terminó con una valoración de 34.

Se trata de la cuarta ocasión en la que el director de juego verdinegro consigue este reconocimiento, la segunda esta temporada, y sus 34 créditos de valoración igualan su mejor actuación en la liga española, destacó la ACB.

En los 28 minutos que estuvo sobre el parqué del Olímpic de Badalona, anotó siete de los diez triples que intentó, cifras que calcó en sus lanzamientos de dos puntos, acertó cinco de sus siete tiros libres, repartió tres asistencias, forzó cinco faltas personales y colocó un tapón.

Ningún jugador verdinegro anotaba 40 puntos desde que lo logró Roy Fisher el 21 de diciembre de 1995 en el mismo escenario y ante el mismo rival, el C.B. Gran Canaria, aunque en aquella ocasión el triunfo cayó del lado visitante (94-105).

Los 40 puntos de Laprovittola igualan la cuarta máxima anotación del Joventut en la era ACB, tras los 47 de Randy White (1995), los 44 de Jordi Villacampa (1986) y los 43 de Joe Meriweather (1987), informó la ACB.

"No lo puedo creer; 40 puntos me parecen muchísimos y todavía estoy que no caigo. He disfrutado mucho el partido, de jugar contra un equipo de Euroliga, como Herbalife Gran Canaria, pero sobre todo de haber conseguido la victoria", dijo el argentino tras conocer su designación como mejor jugador de la jornada.

Recordó que todos trabajan "para que la Penya consiga victorias" y que el compromiso del equipo "es máximo".

"Estoy muy contento -añadió- pero hay que seguir de esta manera, seguir peleando y seguir unidos como equipo, para seguir ganando más partidos".