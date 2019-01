Javier Alonso : tan español era Boabdil como Isabel la Católica

Madrid, 27 ene (EFE).- El historiador y biblista Javier Alonso cree que es necesario sacar la religión de las escuelas pero apuesta por una asignatura sobre la historia de las religiones que combata una incultura que lleva a pensar que Isabel la Católica era más española que Boabdil sólo por el hecho de ser cristiana.

En una entrevista a Efe con motivo de la publicación de su libro ?Las Cinco caras de Dios? (editorial Arzalia), este filólogo semítico, historiador y biblista que lleva más de un cuarto de siglo dedicado al estudio del antiguo Israel y la historia bíblica, se muestra convencido de que la religión debe ser una cuestión privada.

"Creo que no se debería enseñar ni religión católica, ni islam ni ninguna otra religión en una escuela pública porque creo que el Estado no está para eso y cada padre debería educar a sus hijos en la fe que cada uno quiera acudiendo a los centros religiosos, las catequesis, las escuelas coránicas... pero yo no quiero pagar con mis impuestos la formación religiosa de mis compatriotas", subraya.

Otra cosa -continúa- es saber de dónde venimos y enseñar la herencia musulmana y judía que ha habido en España y cómo todas las culturas que nos han precedido se han relacionado con el hecho de la divinidad.

Y esto para, entre otras cosas, combatir el "desconocimiento, la incultura y la desinformación" existente en parte de la sociedad y que se ve reflejada en propuestas como la realizada por Vox de celebrar el 2 de enero el Día de Andalucía, en conmemoración del aniversario de la toma de Granada y la culminación de la Reconquista.

"Es una muestra de ignorancia porque tan español era Fernando el Católico, como Isabel la Católica, como Boabdil. De hecho, si miramos los árboles genealógicos de los tres, el que tiene más ancestros nacidos en la península ibérica es Boabdil", afirma.

Además -explica- la reconquista de Granada tampoco es una guerra religiosa, se disfraza de cruzada, pero no lo es. Los Reyes Católicos usan la religión como elemento de cohesión frente a los territorios musulmanes del reino nazarí de Granada para unificar los reinos de Castilla y Aragón "que no se sienten patria".

Recuerda también que con la toma de Granada, el último reino andaluz dejó de ser independiente para integrarse a los reinos de Castilla y Aragón.

"Por eso conviene sacar la religión de las escuelas como dogma y por contra es muy conveniente aprender historia e historia de las religiones", sostiene.

Lamenta que a día de hoy "seguimos igual que hace 40 años, con más o menos horas lectivas, que cuentan o no para nota, pero seguimos teniendo religiosos dentro de las aulas enseñando religión y dogmatizando a los niños".

Alonso, que ha estudiado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como las tres grandes religiones del Libro: judaísmo, islam y cristianismo primitivo, afirma que las religiones siguen ancladas en el pasado, unas en la Edad Media, otras en el siglo I... "y nosotros tenemos que convivir con ellas".

Cree también que las religiones van muy por detrás de la sociedad porque uno de sus principios es que los dogmas son inamovibles.

A pesar de esto, opina que es difícil que las confesiones desaparezcan, pero sí considera que algunas sufrirán una evolución.

"El cristianismo es una religión mayor de edad. Ha pasado la época de juventud en la que se quemaba a la gente en la hoguera y se organizaban cruzadas, el islam es una religión más joven y me gustaría creer que va a recorrer el mismo camino, vive en un momento en el que están dispuestos a degollar al que no piensa como ellos, aunque sigue siendo una minoría dentro de los musulmanes".

Mientras, "el judaísmo es una religión anciana y se ha vuelto muy conservadora en las normas. Hay un sector, los ultraortodoxos, que creen a pie juntillas y el resto de la población se ha alejado de ella y la usa como un bagaje cultural más que como una religión".

"Creo que todas tienen una vida por delante y que acabarán más o menos en el mismo lugar", opina.