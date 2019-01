Javi Lara: "La situación te va comiendo, desquiciando día a día"

Alcorcón , 27 ene .- Javi Lara, capitán del Córdoba, lamentó este domingo la situación en la que se encuentra su equipo, "que te va comiendo" y "desquiciando día a día", tras la derrota por 2-1 contra el Alcorcón en el estadio de Santo Domingo.

"Me siento como todos. Es una situación que te va comiendo, que te va desquiciando día a día. Estás jodido todos los días, muchas veces no encuentras explicación y no te deja muchas veces ser tu mismo. Llevamos mucho tiempo sufriendo. Son muchas cosas que van sumando y te van mermando", explicó.

"Ya sabemos lo que es el Córdoba, un equipo destinado a sufrir. Es un club grande que ahora está pasando apuros como si fuera un club pequeño. Seguiremos dando la cara para que vuelva a ser un club grande", agregó en la zona mixta.

Sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos en invierno, indicó: "Los resultados mandan. La situación que ocupamos en la tabla dice que no estamos haciendo las cosas bien. Nadie está rindiendo a su nivel y todos podemos dar un poco más. Todos en general, no solo los que jugamos".

Además, señaló que los jugadores dieron la cara sobre el césped pese a la derrota: "Hay días en los que hay que reprocharle cosas al equipo pero hoy hemos muerto de pie, hemos dado la cara. Los goles han sido aciertos del rival más que errores nuestros como ha podido suceder en otras ocasiones".