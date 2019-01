Hugo Mallo tras la derrota en Valladolid: "El que no esté, fuera"

Redacción deportes, 27 ene (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, se mostró muy crítico con su equipo después de encadenar la quinta derrota consecutiva frente al Valladolid (2-1), y reconoció que las sensaciones son "malas".

"Durante los partidos hacemos muchas cosas bien pero a la mínima los rivales nos crean ocasiones o Rubén tiene que intervenir con paradas bestiales para salvarnos. Y esto es lo que no puede ser. Tenemos que ver para abajo, pasan las jornadas y no ganamos", declaró a BeiIN Sports el lateral derecho a la finalización del encuentro.

Hugo Mallo dijo que en el vestuario "no hay dudas" con el técnico Miguel Cardoso, e insistió en el que ahora necesitan "de todos" para superar una crisis que se ha agravado desde la lesión de Iago Aspas.

"El que no esté, fuera. Esto es complicado y una vez te metes ahí abajo aún es más complicado. La gente que no esté preparada para soportar esta situación, a lo mejor no puede estar", dijo, enojado, el capitán.

"Parece que aquí no pasa nada porque la próxima semana hay otro partido pero no puede ser así. Nos tiene que doler, tenemos que marcharnos dolidos y estar varios días encerrados en nuestras casas para intentar darle la vuelta a esto", agregó.