El Gobierno británico afronta con tensiones internas votación en los Comunes

Londres, 27 ene (EFE).- El Ejecutivo británico afronta con tensiones internas la votación este martes en el Parlamento de una moción gubernamental sobre el acuerdo del "brexit", que los partidos aspiran a enmendar para tomar el control de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

A dos días de esa cita en la Cámara de los Comunes, los políticos británicos defendieron este domingo sus propuestas, entre las que figura la eliminación de la salvaguarda para la frontera entre las dos Irlandas, el principal obstáculo para lograr una retirada ordenada antes de la fecha del 29 de marzo.

Diputados de todos las formaciones han puesto sobre la mesa otras enmiendas para, por ejemplo, extender el plazo para abandonar la UE, bloquear la posibilidad de una salida sin acuerdo y convocar un segundo referéndum.

El ministro británico de Educación, el conservador Damien Hinds, reiteró hoy el país que no debe abandonar el bloque sin un pacto, aunque advirtió de que esa "posibilidad ha de permanecer" sobre la mesa para frenar los esfuerzos de los detractores del "brexit".

"No preveo que la opción del no acuerdo se convierta en política gubernamental. Queremos evitar (un 'brexit') sin acuerdo. No sería un buen resultado. Pero es importante que siga siendo una posibilidad porque, por otro lado, hay gente que está intentado frustrar el 'brexit' completamente", declaró Hinds a la cadena Sky.

Su colega en el Ejecutivo Tobias Ellwood, quien ocupa la cartera de Defensa, `planteó un punto de vista diferente en el dominical "The Sunday Times": "Ha llegado la hora de descartar la posibilidad del no acuerdo", escribió.

En su opinión, el Gobierno y el sector empresarial no deben "invertir más tiempo y dinero" en prepararse para un escenario "que nos hará más pobres, más débiles y más pequeños a los ojos del mundo".

Asimismo, Ellwood criticó a los miembros de su propio partido que quieren un divorcio a las bravas, pues "se arriesgan a iniciar una peligrosa lucha por el alma" de la formación "tory".

Lo único cierto ahora es que a la primera ministra británica, Theresa May, se le agota el tiempo para la salida de la UE de acuerdo con el plan que ella misma pactó con Bruselas el pasado diciembre.

En este sentido, el resultado de la votación del martes podría determinar qué vías en el proceso del "brexit" cuentan con mayoría parlamentaria, después del amplio rechazo de los Comunes el 15 de enero a la hoja de ruta de la "premier".

Aunque las citadas enmiendas no serán legalmente vinculantes, May podría aprovechar una imagen de cierta unidad en el Parlamento de Westminster para volver a Bruselas y pedir concesiones sobre algunas de las líneas rojas fijadas por los otros veintisiete países comunitarios.

"El Parlamento Europeo no ratificará un acuerdo de salida que no incluya la salvaguarda. Es tan simple como eso", avisó hoy el viceprimer ministro irlandés, Simon Coveney, quien tampoco consideró la posibilidad de modificar esa garantía.

Varios parlamentarios conservadores han presentado otra enmienda para el martes que pide agregar al acuerdo del "brexit" una limitación temporal para la salvaguarda irlandesa ("backstop" en inglés), hasta el 31 de diciembre 2021.

La ministra irlandesa para Europa, Helen McEntee, recalcó que este mecanismo de seguridad es intocable, en línea con la posición de la UE, que se ha mostrado dispuesta a ofrecer a May aclaraciones para ayudarla a superar el trámite parlamentario, aunque sostiene que el acuerdo no puede ser "renegociado".

"Si le ponemos un tiempo límite, simplemente dejaría de funcionar como lo que es, una póliza de seguro. Tenemos la obligación de proteger el proceso de paz", afirmó McEntee a la cadena de televisión británica Sky.

Otros parlamentarios críticos con el plan de salida quieren que se elimine o se limite con una fórmula "legalmente vinculante" la salvaguarda, diseñada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, pues, en su opinión, puede dejar al Reino Unido integrado en las estructuras comerciales europeas durante años.

"Hay muchas razones para creer que la salvaguarda nunca será necesaria", recordó hoy Hinds, en referencia al "backstop", que se activaría si Londres y Bruselas no lograran un acuerdo comercial al final del periodo de transición, en diciembre de 2020.

Dublín se ha mostrado más flexible respecto a la opción de retrasar el "brexit" si el acuerdo de May no supera el trámite parlamentario antes de finales del próximo mes: "Irlanda no será un obstáculo si se necesita más tiempo", señaló hoy Coveney.