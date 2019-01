Garitano: "No miro la clasificación, los objetivos para mí son a corto plazo"

Bilbao, 27 ene (EFE).- Gaizka Garitano, entrenador del Athletic Club, subrayó que, a pesar de que la victoria frente al Betis ha colocado a su equipo más cerca de la zona europea que de la de descenso, para él los objetivos en el fútbol siempre son a corto plazo" y el próximo es "ganar el siguiente partido".

"No suelo mirar la clasificación ni he creído en los objetivos a largo plazo. Estamos sumando puntos, pero no hemos salido de ahí, seguimos la parte media-baja y no nos podemos parar ahí. Estamos contentos. Hoy a disfrutar y mañana pensar ya en el derbi y seguir compitiendo como lo estamos haciendo", reflexionó.

Garitano se mostró además "contento" por el triunfo y por la "comunión" entre sus jugadores y el público de San Mamés, sobre todo en el tramo final después de la expulsión de Oscar de Marcos. "Cuando nos hemos quedado con diez nos han ayudado muchísimo. Les agradecemos mucho ese empuje", añadió.

Sobre esa roja directa a De Marcos comentó que "puede ser justa", aunque matizó que "seguro que ha sido sin querer". "Si el árbitro lo ha visto, habrá sido. No tenemos queja de eso", apostilló.

Cuestionado sobre las quejas de Setién del número de faltas realizadas por el Athletic, Garitano aseguró que respeta a todos sus rivales y que el Betis es "un gran equipo con un gran entrenador", pero recalcó que el conjunto rojiblanco "hizo mas ocasiones de gol" y "fue mejor" que su rival.

Por último, del derbi vasco del próximo sábado frente a la Real Sociedad en Anoeta señaló que será "un partido bonito" que "todo el mundo quiere ganar" porque es un duelo del que "quedan secuelas".

"En la primera vuelta ellos ganaron aquí y quedaron secuelas. Siempre marca un poco y vamos a prepararlo bien", dijo.