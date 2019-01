El PP emplaza a Sánchez a dejar la equidistancia y a reconocer ya a Guaidó

Madrid, 27 ene (EFE).- El portavoz del PP en el Parlamento europeo, Esteban González Pons, ha considerado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene "la equidistancia permitiendo al dictador Maduro organizar las elecciones en Venezuela", cuando lo que tendría que hacer es reconocer inmediatamente a Juan Guaidó.

En declaraciones en la Cope, González Pons ha dicho que España ha llegado "a rastras" a la decisión de dar un ultimátum de ocho días a Maduro para que convoque elecciones antes de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional.

Según su interpretación, mientras que Alemania, Francia y Gran Bretaña querían reconocer ya al líder parlamentario como presidente, España "quiere mantener una posición equidistante" entre Maduro y Guaidó porque Sánchez se debe al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Podemos.

"Antepone el voto a los presupuestos en España a las exigencias democráticas y de liderazgo en Hispanoamérica que tiene España", ha apostillado.

Para González Pons, "no tiene ningún sentido que se le deje al dictador organizar unas elecciones y, sobre todo, no tiene ningún sentido cuando la UE no ha reconocido el resultado de las falsas elecciones de mayo y no reconoce a Maduro como un gobernante legitimo en Venezuela".

Lo que, en su opinión, tendría que hacer Sánchez es permitir que la UE reconociera inmediatamente a Guaidó, "porque esto no va de cómo sale Maduro, esto va de cómo sale la gente de la cárcel".

Ante esta situación, el PP mantiene su propuesta de resolución en el Parlamento europeo para el próximo jueves, antes de que pase el plazo de 8 días, para que la Eurocámara y la UE reconozcan a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.