El Deportivo aprovecha su acierto inicial ante un Sporting sin ideas

Gijón, 27 ene (EFE).- El Deportivo de La Coruña se llevó los tres puntos de El Molinón (1-2) gracias a que supo rentabilizar su acierto inicial, ante un Sporting que luchó pero estuvo carente de ideas y vuelve a alejarse de las posiciones de promoción.

José Alberto sorprendió con la presencia de Sousa en el centro del campo en lugar de Robin Lod, con el que estuvo ensayando a lo largo de la semana, aunque al final se decantó por un hombre más defensivo para reforzar la parcela central.

El partido se presentaba tenso por la importancia de los puntos en juego y porque las relaciones entre las dos aficiones no son precisamente cordiales, y la tensión se trasladó pronto al terreno de juego con varios roces entre los jugadores.

El Deportivo tardó apenas seis minutos en adelantarse en el marcador en un córner en el que la defensa rojiblanca no estuvo atenta a los marcajes y permitió el remate de cabeza de Bergantiños, un jugador que no se caracteriza precisamente por su altura y que no celebró el gol en reconocimiento a la temporada que defendió la camiseta del Sporting.

Tardó poco el equipo gijonés en lograr la igualada. Lo hizo en el minuto 11 tras un pase en profundidad de Hernán Santana sobre Djurdjevic, que controló el balón y remató de media volea.

El primer cuarto de hora fue vibrante, porque el Deportivo se volvió a adelantar en el marcador en el minuto 14 tras un doble error de Peybernes. El Autor del gol fue Christian Santos, que batió a Mariño con un gran disparo.

El Deportivo logró bloquear la salida de balón del Sporting situando bastante adelantados a Borja Valle, Christian Santos y Fede Cartabia, que sin esforzarse mucho no dejaban que los rojiblancos sacaran el balón controlado desde atrás como suelen hacer.

Carmona, por los locales, y Christian Santos, por los visitantes, dispusieron de sendas ocasiones, pero sus disparos salieron desviados, lo mismo que un remate de Babin a la salida de un córner.

El Sporting salió mucho más centrado en la segunda parte y encerró al Deportivo, que comenzó a sufrir, con un Djurdjevic presente en todas las acciones de ataque locales.

El Sporting desperdició varias acciones a balón parado y Cristian Salvador una gran ocasión en la que penetró en el área y, tras deshacerse de un defensor, chutó muy mal cuando se encontraba en una inmejorable posición.

En las filas locales, jugadores como Carmona o Álvaro Jiménez no tuvieron su tarde y eso lo notó el Sporting, que a medida que pasaron los minutos perdieron fuelle, mientras que el Deportivo dio un paso adelante y se acercó a la portería de Mariño.

Los últimos minutos fueron de un querer y no poder por parte del Sporting.

- Ficha técnica:

1 - Sporting: Mariño, Geraldes, Peybernes, Babin, Canella, Cristian Salvador, Carmona (Blackman m, 67), Hernán Santan, Sousa (Robin Lod m, 61), Álvaro Jiménez (Traver m, 73) y Djurdjevic.

2 - Deportivo: Dani Giménez, David Simón, Domingos, Marí, Caballo, Bergantiños, Cartabia (Carlos Fernández m, 65), Vicente, Edu Expósito (Didier Moreno m, 60), Borja Valle y Christian Santos (Quique m, 74)

Goles: 0-1, m.6: Bergantiños. 1-1, m.11: Djurdjevic. 1-2, m.14: Christian Santos.

Árbitro: Pulido Santana. Mostró tarjeta amarilla a Dani Giménez (m.19), Cristian Salvador (m.25), Domingos (m.53), Vicente (m.79) y Carlos Fernández (m.89).

Incidencias: Partido de la vigésima tercera jornada disputado en El Molinón ante 20.740 espectadores, con presencia de alrededor de 1.500 seguidores del Deportivo.