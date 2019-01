Las 5 claves de la jornada

Madrid, 27 ene (EFE).- Las 5 claves de la vigésima primera jornada de LaLiga Santander fueron:

1. La mejor racha de Valverde

Demostró en la Copa del Rey cuál es la competición a la que concede prioridad. El once en Sevilla le costó caro y quedó al borde del precipicio. El desgaste que acusó a la hora de la verdad el pasado curso y la imagen dejada en Roma está presente. Prima la Liga, donde firma Ernesto Valverde su mejor racha de resultados como técnico del Barcelona. Ante el Girona, en el partido que tuvo que jugarse en Miami y al final se disputó en Montilivi, firmó su octava jornada consecutiva con victoria. Imparable. Sin necesitar buen juego y con ratos de siesta pero lanzado.

2. Simeone 30 - Getafe 0

El Getafe se hace pequeño cada vez que se mide al Atlético de Madrid de Diego Simeone. El balance es demoledor. De nada le sirvió llegar en un gran momento al Wanda Metropolitano, incapaz nuevamente de hacer un solo gol, con un balance de 30 encajados y 0 anotados. Quince partidos desde que llegó el técnico argentino, trece derrotas y dos empates sin goles. El Atlético de Madrid aguanta el ritmo del líder. Con Antoine Griezmann enchufado, sexto partido consecutivo marcando en su estadio, y un bloque firme que no muestra fisuras.

3. El show de Benzema

El delantero francés dejó una lección para el recuerdo en el estadio del Espanyol. Se ofreció por cualquier rincón del campo, se asoció con todos con gestos de altísima calidad, imposible de frenar por rivales. Afilado en su físico, más fino que nunca y añadiendo el gol que siempre se le reclama por portar el 9 a su espalda. A estas alturas de temporada nunca había marcado tanto. Su influencia crece con la ausencia de Cristiano Ronaldo, que se beneficiaba de sus movimientos inteligentes en ataque. El eterno debate sobre su figura queda silenciado. Ya es el máximo goleador madridistas del presente curso.

4. El Sevilla se desmelena

Tras cuatro jornadas sin vencer y una imagen muy criticada en el estadio Santiago Bernabéu, llegó el golpe de autoridad de un Sevilla al que la Copa del Rey le devolvió la confianza. Ese triunfo ante el Barcelona es siempre un impulso moral. Lo demostró ante el Levante, incapaz de hacer un gol en la primera parte y dejando un recital de pegada en la segunda en cuanto hizo el primero. Hasta cinco endosó al conjunto levantinista que pierde fuelle. Cuenta por derrotas cada una de sus tres últimas salidas y solo ha ganado un partido en siete jornadas.

5. El mejor Valencia ante un Villarreal sin orgullo

El que perdiese en Mestalla quedaría instalado en una crisis. Era un duelo regional trascendental y el Valencia lo aprovechó para sacar a relucir la mejor de sus imágenes del curso. Triunfo contundente, con buen fútbol y que premia la fe de los jugadores en Marcelino García Toral, al que han respaldado en los peores momentos. En el banquillo rival Luis García Plaza no da con la tecla. Ni un solo triunfo en seis jornadas. Un equipo diseñado para otra pelea que no saca el orgullo ante los golpes y comienza a meterse en un buen problema, penúltimo clasificado sin síntomas de recuperación. Asenjo habló claro: "Hasta que no haya once guerreros en el campo, no saldremos adelante". Las acusaciones en una plantilla que debe unirse para no caer al infierno.