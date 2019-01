Alonso: "Es una experiencia increíble haber ganado en Daytona"

Daytona Beach , 27 ene .- El piloto español Fernando Alonso, que este domingo hizo historia al ser el primer campeón de Fórmula Uno que también gana la prueba de resistencia de las 24 Horas de Daytona, afirmó que el triunfo ha sido una "experiencia increíble".

Alonso, que también agregó las 24 Horas de Daytona a las 24 de Le Mans en 2018, se mostró eufórico y entusiasmado con el trabajo y la experiencia vivida junto a todo el equipo Wayne Taylor Racing y su Cadillac Nº10, que fue el gran triunfador.

El momento clave de la carrera, que acabó cuando estaba suspendida por lluvia por segunda vez, se dio cuando minutos antes que apareciese la bandera roja, Alonso adelantó al brasileño Felipe Nasr, otro excorredor de Fórmula 1 y que pilotaba el Cadillac PRi, No.31 del equipo Whelen Engineering Racing.

Con la reducción de la carrera a tan solo 593 vueltas, de un récord de 808, establecido el año pasado, por culpa de la lluvia torrencial, el temple y las genialidades de Alonso fueron decisivas para que todo su equipo formado por los compañeros, el japonés Kamui Kobayashi, el holandés Renger van der Zande y el estadounidense Jordan Taylor también pudiesen disfrutar del triunfo.

"Es increíble", declaró Alonso a la cadena de televisión NBCSN. "Simplemente fue una experiencia increíble con este equipo, desde los entrenamientos y ahora en la carrera".

El doble campeón del mundo de Fórmula Uno admitió que el trabajo de grupo y la manera como enfocaron la carrera fue lo que marcó la diferencia ante los otros equipos pese a las condiciones meteorológicas adversas.

"Nos enfrentamos a condiciones muy diferentes, y hemos sido competitivos en todo: seco, mojado, día y noche. Realmente feliz por el equipo y todos los chicos. Siempre tuvimos la confianza de un equipo que estaba convencido de que podía ganar", agregó Alonso.

Alonso se mostró "feliz" de haber conseguido la victoria en una prueba y en un circuito que son auténticos iconos para el automovilismo estadounidense y mundial.

"Ganar este tipo de carreras de resistencia en lugares icónicos como Daytona significa mucho. Con cero experiencia y antecedentes en resistencia antes del año pasado, es algo muy importante para mí. He estado en el lugar correcto en los momentos correctos, así que estoy feliz por eso". declaró Alonso.

Por su parte, el dueño del equipo Wayne Taylor, que fue el que más luchó por conseguir los servicios de Alonso, la última adquisición que llegó al grupo antes de comenzar a trabajar en la carrera, bromeó que estaba decepcionado porque su hijo Jordan Taylor había ganado tantas pruebas de las 24 Horas de Daytona como él.

El equipo también se proclamó campeón con Jordan Taylor en 2017.

"Estoy decepcionado porque mi hijo Jordan ha ganado tantas 24 como yo, ¡y nunca quise que este día sucediera!", comentó el patriarca de los Taylor.

Ya más en serio, Taylor dijo que lo vivido durante la carrera y especialmente en las últimas vueltas antes de que concluyese la prueba había sido algo inenarrable.

"Ni siquiera puedo ponerlo con palabras", manifestó Taylor padre. Simplemente todo, todo tiene que unirse, tener a estos muchachos. Tomó nueve meses para que Alonso aceptase mi oferta y se uniese a nosotros, algo que tendré que agradecerle siempre a Zak Brown (CEO de McLaren) por hacer que esto suceda con su incorporación al equipo".

El dueño del equipo Wayne Taylor Racing también valoró las condiciones meteorológicas que se dieron con las lluvias torrenciales y admitió que sin la presencia de Alonso no hubiese sido posible ganar la prueba.

"Fernando Alonso es uno de los pilotos más impresionantes que he visto. Cuando lo escuché en la radio hablando con el temor de la lluvia que había en la pista, de repente me di cuenta ... No debemos seguir más con la carrera", subrayó Taylor.

Esa fue la decisión final que tomó también el control de la carrera, mientras Alonso entraba por la puerta grande en la historia de las 24 Horas de Daytona.