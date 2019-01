El Alcorcón vuelve a sonreír y deprime aun más al Córdoba

Alcorcón , 27 ene .- El Alcorcón vio por fin la luz al final del túnel con una sufrida y ansiada victoria ante el Córdoba (2-1) que les permite recuperar las buenas sensaciones y deja más tocados si cabe a los andaluces.

Afrontaban el choque ambos conjuntos asfixiados por sus rachas negativas. En el caso de los locales, siete eran los partidos sin ganar. Por lo que respecta a los visitantes, sólo habían sumado un triunfo en los últimos once encuentros oficiales. Debido a ello la cita era importante por los puntos pero casi más por lo anímico.

Quizás contagiados por el pesimismo los dos contendientes firmaron una primera media hora gris donde lo único interesante en materia ofensiva fue un lanzamiento de falta de Quezada que se fue por encima del larguero.

Sin embargo quince minutos de intensidad hasta el descanso difuminaron el tedio. Abrió las hostilidades Sangalli con un tiro en el interior del área que sacó Carlos Abad mediante una excelente intervención.

En respuesta el Córdoba intimidó con un centro de Javi Galán que tuvo que despejar Dani Jiménez. Buen aperitivo del tanto que llegaría poco después obra de Andrés Martín. El atacante se encontró con un balón en el interior del área y pese a que cerca estuvo de irse al verde, consiguió sobreponerse para acabar acertando con un disparo raso.

Tras el paso por vestuarios, retornó la igualdad. Pero solo hasta que los madrileños se decidieron a dar un paso al frente en busca del empate. Les costó aún así llegar a puerta aunque el dominio acabó cristalizando en gol.

La jugada nació en la banda izquierda, con un centro de Nono que controló Juan Muñoz para finiquitar con un excelente golpeo a la media vuelta. Pudo incluso celebrar el punta un doblete más tarde, pero cabeceó desviado en buena posición.

Eran momentos de inspiración en los que el cuadro amarillo se veía cerca de sumar tres puntos de nuevo. Y a base de constancia acabó certificando la remontada cuando un balón servido desde la derecha por Borja Galán lo incrustó en la red Víctor Casadesús tras cazar el esférico a bote pronto debajo del larguero.

A partir de ese momento no le quedó más remedio a los cordobesistas que estirarse, pero lejos de acariciar su segunda diana aumentaron las opciones de que el anfitrión hiciera otra más al contraataque. No lo consiguió pero el trabajado triunfo devuelve la sonrisa a un equipo que hace borrón y cuenta nueva. Todo lo contrario que el Córdoba, cuyos problemas parecen no tener fin.

- Ficha técnica:

2 - Alcorcón: Dani Jiménez; Felipe (Borja Galán, min.56), Burgos, David Fernández, Bellvís; Sangalli, Eddy, Toribio, Nono; Casadeús (Rodas, min.84) y Juan Muñoz (Sandaza, min.72).

1 - Córdoba: Abad; Fernández, Luis Muñoz, Jesús Valentín, Javi Galán; De las Cuevas (Javi Lara, min.85), Álex Vallejo, Araujo (Blati Touré, min.69), Quezada (Jaime Romero, min.76); Andrés Martín y Piovaccari.

Goles: 0-1, min.39: Andrés Martín. 1-1, min.60: Juan Muñoz. 2-1, min.77: Casadesús.

Árbitro: Ocón Arráiz (comité riojano). Mostró cartulina amarilla a Quezada (min.17), Javi Galán (min.49) Eddy (min.53), De las Cuevas (min.61) y Sangalli (min.81).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada veintitrés de LaLiga 123 disputado en el estadio de Santo Domingo ante unos 3.000 espectadores.