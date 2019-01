Técnico del Dépor destaca "paso que ha dado" venezolano Christian Santos

A Coruña, 26 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Natxo González, ha destacado este sábado el "importante paso que ha dado" el jugador venezolano Christian Santos, que tiene opciones de ser titular por tercera vez esta temporada en el encuentro con el Sporting de Gijón.

Hace casi dos meses, el 1 de diciembre, el técnico dijo públicamente que Santos que tenía dos opciones: adaptarse a su sistema de juego para tener más de jugar, o no hacerlo y, en consecuencia, contar menos.

González había respondido así a unas manifestaciones del internacional venezolano en una entrevista con 'eldesmarque' en la que había indicado que en la formación del Deportivo "los delanteros son más extremos que puntas" y él así no se sentía "cómodo".

"(Christian) Se tendrá que adaptar si quiere jugar, si no, complicado lo va a tener. Es un jugador diferente, pero tiene dos opciones: intentar adaptarse o no. Si se adapta, tendrá más posibilidades y, si no, menos", aseguró entonces el técnico blanquiazul.

Desde esa comparecencia, la situación se ha reconducido y Christian Santos, tras haber estado tres jornadas sin entrar en las convocatorias del equipo y con solo siete minutos entre las jornadas 16 y 20, ha vuelto a entrar en los planes de Natxo González.

El preparador deportivista le dio quince minutos ante el Mallorca (1-0) en Son Moix y casi media hora ante el Albacete (2-0) el pasado fin de semana y en Gijón tiene opciones de ser titular. Cuestionado este sábado sobre el cambio que ha experimentado el internacional venezolano, Natxo explicó que "se ha dado cuenta de muchas cosas".

"Es otro, más feliz en el día a día. Es un poco que se ha dado cuenta del camino de que estaba. No hablo de lo profesional y la actitud porque siempre ha sido, pero emocionalmente le costaba gestionar ciertas situaciones que no le llevaban a ningún sitio", comentó el técnico.

Añadió que el delantero, que llegó al Deportivo el pasado verano tras desvincularse del Albacete, "ha analizado" la situación y, "con ayuda, se ha dado cuenta" de todas esas circunstancias y ha avanzado.

"Es un importante paso que ha dado y nos ha beneficiado a todos", admitió González, que en anteriores ruedas de prensa auguró que Christian Santos será un jugador "decisivo" en la segunda parte del campeonato.