Mensajes de dolor por Julen y de agradecimiento a los equipos de rescate

Madrid, 26 ene (EFE).- Personalidades del mundo de la política, la cultura y el deporte se han unido al dolor por la muerte de Julen y han expresado su agradecimiento a quienes han participado durante estos últimos trece días en las labores de rescate del pequeño.

Los mensajes de condolencia a la familia del niño de 2 años, que ha sido hallado muerto esta madrugada en el pozo de Totalán (Málaga) en el que se precipitó hace 13 días, inundan las redes sociales bajo las etiquetas #Julen, #DEPJulen o Totalán.

Tanto la Casa del Rey como el presidente del Gobierno han querido expresar su tristeza por el suceso que ha mantenido en vilo al país durante trece días.

"Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites", ha expresado la Casa del Rey en su cuenta de Twitter tras conocerse la noticia de la muerte del niño.

En la misma red social, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha escrito: "Toda España se suma a la tristeza infinita de la familia de Julen. Hemos seguido de cerca cada paso para llegar hasta él. Siempre agradeceremos el incansable esfuerzo de quienes lo buscaron durante todos estos días. Mi apoyo y cariño a sus padres y seres queridos".

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha mostrado su solidaridad y cariño a la familia: "Los españoles estamos hoy más que nunca con la familia de #Julen".

El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado: "Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos".

Posteriormente, ha agradecido la labor de los efectivos que han trabajado en su rescate: "@guardiacivil, @policia, Bomberos, Salvamento Minero, #112, empresas, Protección Civil, psicólogos, ingenieros y técnicos geólogos y de caminos, topógrafos, asociaciones, vecinos de Totalán, El Palo y colaboradores, nos sentimos muy orgullosos, España es un gran país. Gracias.".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha sumado al dolor de la familia: "Llegan las peores noticias desde Totalán. Descanse en paz el pequeño Julen y todo mi cariño y ánimo para su familia ante un momento tan terrible. Gracias a todos los profesionales que se han volcado en el rescate del niño estos días en que toda España ha estado en vilo. #DEPJulen".

Desde la cuenta oficial en Twitter de Podemos, la formación morada ha lamentado: "Finalmente no fue posible el milagro que unió a todo el país en un hilo de esperanza. Un cariñoso abrazo a los padres y familiares de Julen y un infinito agradecimiento a los equipos de rescate y voluntarios que lo dieron todo a pesar de las dificultades".

Izquierda Unida: "Ante el fatídico desenlace del rescate del niño Julen en Totalán, queremos mostrar nuestro apoyo a la familia y el reconocimiento a la labor de los equipos de rescate y de todas las personas que han ayudado en momentos tan difíciles. #DEPJulen".

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat: "Todo mi cariño a los familiares del pequeño Julen tras este terrible desenlace. Y mi agradecimiento de todo corazón a las personas que han trabajado sin descanso para encontrarle. #DEPJulen"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas: "Triste y consternada por la trágica noticia que nos deja esta madrugada. Mi más sentido pésame a los familiares y allegados del pequeño Julen. Gracias a todos los profesionales que se han dedicado en cuerpo y alma a esta búsqueda que ha conmocionado a toda España. #DEPJulen"

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Cuántas horas de angustia, cansancio y desesperación han sufrido los padres y todos aquellos que han hecho lo imposible para rescatar al pequeño #Julen. Todo un país os arropa con admiración y agradecimiento. Mucho ánimo, estamos con vosotros. #DEPJulen".

También el mundo de la cultura y el deporte han expresado su tristeza por la muerte de Julen

- Alberto Contador: "El corazón encogido ante la triste noticia, mi más sentido pésame a los familiares. #DEPJulen".

- Saúl Craviotto: "Que bajón despertar con esta triste noticia. Era muy difícil después de tantos días, pero supongo que nos aferrábamos a la esperanza de que aún estuvieras vivo. Mucho ánimo y mi más sentido pésame a la familia de #Julen".

- Antonio Banderas: "Consternado por este triste final. DEP pequeño Julen".

- Alejandro Sanz: "Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca".

- Luis Merlo: "Eres el adiós que jamás deberíamos decir. Tristeza en el alma. Un abrazo a toda la familia".

- Antonio Orozco: "La vida con su peor cara nos devuelve un golpe incomparable, #Julen vive en el inexorable espíritu de la búsqueda eterna, lo que no se olvida jamás desaparece. Descanse en Paz".

- Ana Torroja: "Con la fuerza que da la esperanza, y el alma en vilo durante 14 días, mi corazón roto, se une al de la familia de #Julen y a todos aquellos que hicieron lo imposible por llegar a tiempo. DEP angelito".