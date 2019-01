Mendilíbar: "El primer gol suyo nos ha hecho mucho daño"

Madrid, 26 ene (EFE).- José Luis Mendilíbar, técnico del Eibar, consideró, tras el empate a dos de su equipo en Butarque ante el Leganés, que el primer gol de su rival fue clave en un duelo que llegaron a ir ganando 0-2.

"Sobre todo ha sido error nuestro el gol, no es que ellos hayan acertado. Ha sido una pérdida nuestra. Fue sobre todo el bajonazo nuestro con el error del gol y el subidón de ellos. Es muy difícil estar en el terreno de juego, cometer un error y seguir compitiendo olvidándote de esa jugada", dijo.

"Han cambiado más ellos que nosotros. El cambio nuestro ha sido el error del primer gol en el segundo treinta del segundo tiempo. Lo han aprovechado y a partir de ahí se han ido hacia arriba y nosotros nos hemos encogido, creo que es la diferencia más grande. Es fútbol, hay cosas que a veces no se pueden defender. Otras que son errores. Los goles normalmente son errores", señaló también.

El equipo encadena varias jornadas sin vencer a domicilio: "Si ganamos fuera y en casa estaríamos en Champions tal como está LaLiga, no hay dos equipos que ganen tres partidos seguidos. Nos duele perder dos puntos después de haber ido 0-2. Pero hemos ido 0-2 solo la mitad del partido, la otra nos la han empatado. El primer gol suyo es error nuestro, a ellos les das alas y tu te las cortas. Eso nos ha hecho mucho daño".

Los dos tantos del contrario fueron obra de Youssef En-Nesyri: "Son buenos delanteros y lo están haciendo en LaLiga, no solo contra nosotros. Es muy fuerte, va con todo, va a por todas. Y punto, nada más. Igual nosotros somos un equipo bueno para él".

Además valoró positivamente la actuación del portero Marko Dmitrovic y habló de la situación de Marc Cardona, no convocado y que podría salir en invierno: "No ha ido convocado porque no ha ido convocado, no hay ninguna otra razón. Hasta el 31 de este mes tenemos que estar despiertos a ver qué puede pasar pero nada más, no hay ninguna otra razón".