El Manchester City arrollador hacia octavos

Redacción deportes, 26 ene (EFE).- El Manchester City goleó al Burnley (5-0) y accedió con solvencia hacia los octavos de final de la Copa de Inglaterra de la que fue eliminado el Newcastle, superado por el Watford (0-2) en St James' Park.

Dos equipos entrenados por técnicos españoles salieron airosos de los dieciseisavos. Pep Guardiola con el City y Javi Gracia, con el Watford, a costa del Newcastle de Rafael Benítez, progresaron en la competición.

De hecho, el Manchester City y el Watford fueron los únicos equipos de la Premier que este sábado atravesaron la ronda. El Derby County y el Swansea, que también se clasificaron, son de la segunda categoría inglesa. El Doncaster Rovers, que apeó al Oldham Athletic, es de tercera.

El Wolverhampton evitó a última hora la eliminación ante el Shrewsbury Town, de tercera, que dispuso de una renta de dos goles (2-2). El enfrentamiento se resolverá en un segundo encuentro (replay), igual que el duelo del Brighton and Hove con el West Bromwich, del Portsmouth con el Queens Park Rangers, o el del Middlesbrough con el Newport.

El Manchester City arrolló al Burnley, que también disputa la Premier. Guardiola dio un giro a su once inicial y aún así su superioridad no fue cuestionada en ningún momento. El español David Silva, el argentino Sergio Agüero, el alemán Lery Sane, Raheem Sterling o el francés Aymeric Laporte, no formaron parte del equipo titular.

El gol de Gabriel Jesús a los veinte minutos encarriló la clasificación 'citizen' que redondeó el triunfo tras el descanso. El portugués Bernardo silva y el belga Kevin De Bruyne dejaron sellado el objetivo. Un autogol de Kevin Long y el penalti transformado por Agüero, que sustituyó a Gabriel Jesús, completaron la goleada.

El Newcastle de Rafael Benítez se estrelló ante el Watford de Javi Gracia, vencedor de la eliminatoria. Andre Gray y el nigeriano Isaac Success hicieron los tantos visitantes, que prolongó su buena línea y disputará los octavos.

Además, el Doncaster Rovers se impuso al Oldham (2-1) y el Swansea goleó al Gillingham (4-1). Previamente, el Derby County venció al Acrington (0-1) con un gol de Martyn Waghorn en un choque que terminó con dos expulsados, uno por cada equipo.

El Wolverhampton evitó la eliminación en el tiempo añadido. Estuvo contra las cuerdas en el duelo frente el Shrewsbury Town, que llegó a tener un 2-0 a favor gracias a los tantos de Greg Docherty y Luke Waterfall. Pero a falta de un cuarto de hora el mexicano Raúl Jiménez acortó distancias y en la prolongación Matt Doherty consiguió el empate y la supervivencia en la competición (2-2).

.

-- Resultados de dieciseisavos de final

. Viernes 25 enero

BRISTOL CITY 2 - Bolton Wanderers 1

Arsenal 1 - MANCHESTER UNITED 3

. Sábado 26 febrero

Accrington Stanley 0 - DERBY COUNTY 1

Brighton & Hove 0 - West Bromwich 0

DONCASTER ROVERS 2 - Oldham Athletic 1

MANCHESTER CITY 5 - Burnley 0

Middlesbrough 1 - Newport County 1

Newcastle United 0 - WATFORD 2

Portsmouth 1 - Queens Park Rangers 1

Shrewsbury Town 2 - Wolverhampton 2

SWANSEA 4 - Gillingham 1

Millwall - Everton 18.30

Wimbledon - West Ham 20.45

. Domingo 27 enero

Crystal Palace - Tottenham 17:00

Chelsea - Sheffield Wednesday 19.00

. Lunes 28 enero

Barnet - Brentford 20.45

Hora CET (-1 GMT)

.

-- Clasificados para octavos de final: Bristol City, Manchester United, Derby County, Doncaster Rovers, Manchester City, Watford y Swansea.

- Replay (desempate): Brighton and Hove - West Bromwich, Middlesbrough-Newport County, Portsmouth-Queens Park Rangers y Shrewsbury Town-Wolverhampton.