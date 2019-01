Kvitova: "Yo sólo intento sacar el máximo de lo mínimo"

Melbourne , 26 ene .- La tenista checa Petra Kvitova (8) comentó tras perder en la final del Abierto de Australia frente a la japonesa Naomi Osaka (4) que su mentalidad es intentar sacar lo máximo de lo mínimo, ya que su mano nunca se recuperará al cien por cien.

"Yo quería estar de vuelta y jugar al gran nivel de anteriormente. Sabía que superar eso sería muy difícil como consecuencia de mi mano, que no está al cien por cien y nunca lo estará", explicó Kvitova, quien fue asaltada y gravemente herida en su mano hábil, la izquierda, en su casa de Prostejov a finales de 2006.

La tenista checa, quien cayó en su primer enfrentamiento con la joven nipona, destacó que su oponente fue capaz de reponerse después de dejar el segundo set tras disponer de tres bolas de partido.

"Ella consiguió recuperarse tras mantener el servicio en su primera ocasión en el tercer set. No sé como lo hizo, pero se recuperó. Salió de la pista al acabar el segundo, fue al aseo, donde estuve yo al perder el primero, y jugó mejor luego. Nada especial", comentó entre risas Kvitova tras disputar su primera final en Melbourne Park.

La tenista de Bílovec también consideró que su verdugo en la final tiene todo lo necesario para conseguir grandes cosas aunque recordó que en la competición femenina todo está muy abierto y nunca puedes saber con certeza al respecto.

"Ella es una gran jugadora y está jugando increíblemente bien como ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el Abierto de EE.UU y Australia", dijo.

También fue cuestionada por el momento en el que salvó tres bolas de campeonato en el segundo set y respondió que su preocupación fue mantener su servicio para obligar a Osaka a cerrar el partido con su saque.

"Estaba pensando antes de superar esos tres puntos que si conseguía ganarlos probablemente acabaría ganando el partido. Sin embargo al final, no fue así", admitió.

Kvitova también rememoró sus sensaciones cuando consiguió levantar un Grand Slam con 21 años, del mismo modo que Osaka, tras coronarse en 2011 en Wimbledon, titulo que repitió en 2014.

"Eso fue algo bastante grande cuando yo era así de joven. Creo que realmente no era consciente de lo que estaba consiguiendo. Eso fue una sorpresa y, siendo honesta, no sé si estaba completamente preparada para ganar", agregó la tenista tras poner fin a una racha de once partidos consecutivos ganados.

Por último, Petra Kvitova confió en continuar con más fuerza en los siguientes torneos, ya que en esta ocasión estuvo "cerca pero a la vez muy lejos".