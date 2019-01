Javier Fernández: "Estoy orgulloso, pero queda mucho trabajo por hacer"

Redacción deportes, 26 ene (EFE).- El español Javier Fernández, campeón de Europa de patinaje artístico por séptima vez consecutiva, se declaró "orgulloso" de su victoria en Minsk, en la última competición de su carrera deportiva, pero advirtió que todavía "queda mucho trabajo por hacer".

"Me he sentido muy bien, el programa ha ido muy bien. Estaba muy seguro de mí mismo y eso es importante. Mi nota me puso y luego tuve que seguirlo por televisión. He visto que el último patinador no lo había hecho muy bien y ya vi que yo era primero", explicó en la zona mixta.

El madrileño reconoció que no llegó al campeonato "al cien por cien a quedar primero, aunque sí a competir por la victoria, pero nunca se sabe lo que podía pasar".

"Estoy muy contento de que la última competición de mi carrera haya sido buena", subrayó.

Al hacer repaso de su carrera, señaló: "Ha sido una trayectoria larga, dentro de lo que es este deporte, y la he llevado con paciencia, siempre la he tenido. He conseguido cosas que jamás imaginé que podría conseguir. Así que estoy orgulloso, pero todavía queda mucho trabajo por hacer", advirtió.

El siete veces campeón de Europa y medallista de bronce olímpico, se mostró agradecido a quienes le han ayudado. "Toda la vida han hecho cosas por mí, mis padres, mis entrenadores, siempre han puesto todo de su parte para que yo sea el patinador que he sido".

"Ahora me siento orgulloso de haber tenido una buena trayectoria deportiva para enseñarles a ellos que todo lo que me han dado ha sido para algo bueno", explicó.

Fernández aseguró que el patinaje artístico "no es un deporte fácil, pero es un gran deporte y muy bonito", y recordó que, "como en todos los deportes hay que trabajar mucho, esforzarse y si te pones metas que sabes que año tras año puedes conseguir, llegarás lejos", concluyó.

El español se proclamó este sábado campeón de Europa por séptima vez consecutiva al conseguir la mejor nota en el programa libre y superar a los rusos Mikhail Kolyada y Alexander Samarin.

El campeó español obtuvo 179.75 puntos, mientras que Samarin consiguió 177.87 y Kolyada 140.38.