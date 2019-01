Herrera entiende que el fichaje de Aythami haya sido motivo de "controversia"

Redacción Deportes, 26 ene (EFE).- Paco Herrera, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, ha reconocido este sábado en Valencia que el fichaje del defensa grancanario Aythami Artiles, confirmado este viernes, haya sido motivo de "controversia" por la acumulación de defensas centrales en la plantilla isleña, hasta seis.

El preparador barcelonés ha explicado ante los periodistas que valoraba incorporar a un nuevo central y que rechazó los nombres de jugadores "extranjeros" que le planteó el club para decantarse por el defensa isleño, al que conoce sobradamente, y que llega para iniciar su tercer etapa de amarillo tras rescindir con el Córdoba.

"A partir de la semana que viene, en función de su estado de forma, contaré con él o no, pero el carácter que tiene Aythami nos puede venir muy bien, nos puede ayudar", ha explicado Herrera.

El entrenador del equipo amarillo ha aclarado que está "muy contento" con los dos centrales que están jugando en la actualidad, el argentino Martín Mantovani y el sevillano Juan Cala, porque han dado "un paso adelante" y eso debe premiarlo con la "titularidad".

En cuando al resto de jugadores que ocupan esa misma posición, como David García, Deivid y Eric Curbelo, ha dicho que su polivalencia le "abrirá puertas" a muchas combinaciones.

En ese sentido, ha recordado que David García se desenvuelve también como lateral derecho, al igual que Eric Curbelo, ambos con carácter de "contención", y que Deivid también puede desenvolverse como centrocampista por delante de la zaga, un rol que ahora desempeña el argentino Gaby Peñalba.

En cuanto a posibles nuevas incorporaciones, Herrera ha dicho que le gustaría cubrir dos posiciones, la de extremo derecho así como la de centrocampista -donde juegan ahora Timor y Ruiz de Galarreta-, pero tiene que "elegir una", aunque intentarán fichar a un futbolista que sea capaz de realizar las dos funciones.

No obstante, el entrenador catalán ha subrayado que si no encuentran al "jugador ideal" antes del cierre del plazo, a final de este mes, no tendrá ninguna queja porque está "convencido" de que saldrán "adelante" con los futbolistas actuales.