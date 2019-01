Guaidó listo para reunirse con funcionarios de Maduro para cesar "usurpación"

Caracas, 26 ene (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien el pasado miércoles se proclamó presidente interino de Venezuela, dijo hoy que está dispuesto a reunirse con funcionarios del Gobierno del presidente Nicolás Maduro para "lograr" acabar con lo que considera es la "usurpación" de la Presidencia del país, aunque no confirmó ningún encuentro.

"Estamos dispuestos a reunirnos con todos los funcionarios, a tener un acercamiento para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres" dijo Guaidó ante cientos de personas en un cabildo abierto en Caracas.

Guaidó no precisó si se ha reunido "o no" con funcionarios "no solamente civiles (...) también de otras ramas" por la seguridad de esas personas.

En ese sentido dijo que esa información será divulgada "en su momento" por responsabilidad "y por respeto a la vida de (los) funcionarios que están dispuestos a aceptar la ley de amnistía y la ley de garantías".

El viernes, el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró "pruebas" de una supuesta reunión entre Guaidó y el jefe de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello.

Rodríguez presentó un video de cámaras de seguridad en la que se ve a un hombre con suéter de capucha y con una gorra que le tapa la cara, caminando en un hotel seguido por el abogado Roberto Marrero -ligado a la oposición- y de los dirigentes chavistas Diosdado Cabello y Freddy Bernal.

Según Rodríguez, el hombre de la capucha es Guaidó que entra a una reunión con los dirigentes chavistas a quienes supuestamente les dijo que estaba siendo presionado por Estados Unidos y por el líder de su partido -Voluntad Popular- el encarcelado Leopoldo López.

Guaidó no confirmó hoy la veracidad de este material, al tiempo que instó al chavismo a divulgar "lo que quieran".

Cabello dijo hoy que informará qué temas se trataron en ese encuentro si Guaidó insiste en negar que ocurrió.