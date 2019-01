Guaidó no aceptará diálogo "falso" o comicios "que no tengan condiciones"

Caracas, 26 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), Juan Guaidó, dijo este sábado que no aceptará un diálogo "falso" con el Gobierno de Nicolás Maduro ni elecciones "que no tengan las condiciones reales", dos de las opciones puestas sobre la mesa para atajar la crisis en el país.

"Ni la represión nos detiene, ni nos prestamos para falsos diálogos y mucho menos vamos a ir a elecciones que no tengan las condiciones reales", aseguró Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela, en un acto ante cientos de seguidores en el este de Caracas.

Señaló que esas son las respuestas que ofrece Maduro cuando hay protestas en su contra.

Guaidó dijo ayer que aceptaría dialogar con el Gobierno venezolano siempre que la negociación condujera a elecciones "libres" y a que Maduro se apartara del poder, que ejerce desde 2013.

Hoy reiteró su "compromiso" con estas premisas y pidió al chavismo que no proponga una nueva ronda de diálogo si no accede a estas condiciones.

Esta jornada, los gobiernos de España, Francia, Alemania y el Reino Unido demandaron a Maduro a convocar comicios antes de ocho días o reconocerán a Guaidó como presidente interino del país.

Ante ello, Guaidó dio las gracias por el "apoyo" de estos países con la democracia de Venezuela.

El pasado miércoles, Guaidó anunció que asumía las competencias del Ejecutivo ante la "usurpación" que, a su juicio, Maduro hace de la presidencia.

El líder chavista se impuso con holgura en los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos, y juró su nuevo cargo hace dieciséis días ante el Supremo.

Pero el antichavismo afirma que Maduro "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y, por tanto, el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de varios artículos de la Carta Magna.