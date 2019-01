Giménez: "Morata es fuerte y se mueve bien en el área"

Madrid, 26 ene (EFE).- El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez habló tras la victoria por 2-0 contra el Getafe sobre el delantero español Álvaro Morata, que podría ser próximamente jugador rojiblanco, sobre el que dijo que es "fuerte" y "se mueve muy bien dentro del área"

"Cuando me ha tocado enfrentarme a Morata he visto que físicamente es fuerte, se mueve muy bien dentro del área, es un gran jugador. Cuando me ha tocado enfrentarlo ha sido muy difícil marcarlo, por cómo se ubica dentro del área, es un goleador", aseguró Giménez sobre el delantero del Chelsea inglés.

Giménez fue preguntado sobre el momento en el que parte de la grada gritó 'Menos Morata y más Borja Garcés', que fue silbado por gran parte de los aficionados.

"La gente siempre es libre de expresar lo que siente y lo que se le pasa por la cabeza, pero en ningún momento se hablan de estas cosas en el vestuario, las cosas que se hablan son para sumar. En este camino que llevamos, que creo que es muy bueno, no hacemos referencia a un tema que nos saque de nuestro objetivo", reflexionó.

El zaguero charrúa aseguró que se encuentra "bien" y que está "en un buen momento personal y físicamente" después de haber cumplido 150 partidos con el Atlético.

"Hoy es un día muy bonito para mí, cumplir esta cantidad de partidos es un privilegio. La verdad es que es algo muy importante para mí y para mi familia, que ha estado en momentos buenos y en otros más difíciles", comentó.

En este tiempo aseguró que se queda "con las cosas duras" y el apoyo con el que ha contado para superarlas. "Lesiones, partidos perdidos, copas perdidas... Me quedo con esa fuerza que generan los compañeros, con lo que he aprendido a base de eso, de superar esas cosas que fueron malas para nosotros", agregó.

"Uno siempre aspira a más, nunca se queda con lo que tiene, en lo personal soy muy ambicioso, quiero seguir creciendo y ayudando a mis compañeros, me gustaría sumar la máxima cantidad de partidos posible", explicó Giménez.

El Atlético ganó al Getafe con solo trece futbolistas del primer equipo disponibles, algo que para el defensor uruguayo muestra que el grupo es "tan fuerte" que ante las dificultades "siempre sale adelante".

"Cuando han venido las difíciles se ha tirado para adelante, sin miedo a nada, pensando en nosotros y siendo una piña para buscar los objetivos, nunca nos desviamos del camino y tenemos claro cuál es el camino para lograr los objetivos, y esa va a ser nuestra expectativa", señaló.

En cuanto a la causa de esas lesiones, Giménez dijo que "no es casualidad" que haya más lesiones después de un Mundial, y aseguró que el objetivo del equipo es "fortalecerse como grupo, en los entrenamientos y muscularmente".

"Lo que sea necesario para llegar todos de la mejor manera posible a todos los partidos que quedan", finalizó.