Emilio Nava, de raíces mexicanas y pupilo de Ferrero, subcampeón júnior

Melbourne , 26 ene .- El estadounidense de origen mexicano Emilio Nava, quien se entrena en la escuela del español Juan Carlos Ferrero desde el pasado agosto, resultó finalista del Abierto de Australia júnior tras caer en la final ante el italiano Lorenzo Musetti (1) después de perdonar dos pelotas de partido.

"Mi objetivo era superar al menos dos rondas, después de que cayera en el segundo partido en mis dos últimos Grand Slam, y mira hasta dónde he llegado", comentó el tenista "de sangre mexicana", según aclaró él mismo en una entrevista concedida a EFE.

El tenista nacido en California, quien perdió en la final por 6-4, 2-6 7 y 7-6(12), explicó que puso rumbo a Villena (Alicante) tras la conclusión de la última edición del torneo júnior de Wimbledon y aseguró que desde el primer día se sintió como en casa.

"Es muy padre que Ferrero esté allí y me vea jugar. De momento no he podido compartir pista con él, pero me da algunos consejos", indicó Nava.

El joven finalista desveló que uno de sus ídolos es el alicantino David Ferrer, por su garra y entrega, y comentó que intenta imitarle en la forma de ejecutar el resto.

"Intento copiarle un poco cuando voy a restar, trato de dar los brincos que hace él y meterle energía a la devolución", añadió.

Por último, la joven promesa desveló que su próximo objetivo es comenzar a dar sus primeros pasos por el circuito ATP e intentar sumar sus primeros puntos como profesional.