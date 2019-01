Comienzan en Cádiz al ritmo del tres por cuatro las "olimpiadas de la guasa"

Cádiz, 25 ene (EFE).- El Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz (COAC) arranca este sábado para volver a convertir el Gran Teatro Falla en sede de las "olimpiadas de la guasa" y en una tribuna desde la que, con tanta sorna y desvergüenza como ingenio y humor, se destripará la actualidad y se desnudará a sus protagonistas.

Un total de 147 chirigotas, comparsas, coros y cuartetos se baten desde hoy al ritmo del tres por cuatro en este particular duelo que, en esta edición, durará algo más de un mes, hasta el próximo 1 de marzo, cuando se celebra la gran final.

Será una de las ediciones más largas que se recuerdan debido al creciente número de agrupaciones que quieren participar en este concurso, que cada año gana adeptos en todo el planeta.

"Más del 30 por ciento de las agrupaciones son de fuera de la ciudad", dice a Efe con "cierto mosqueo", Manolo Santander, un célebre y veterano chirigotero del barrio gaditano de La Viña, considerado la cuna del carnaval y que, como muchos, ven pros y contras en la creciente popularidad de un concurso.

Y es que ya no es que lleguen concursantes de otros lugares de la provincia de Cádiz y de otras de Andalucía, es que también se multiplican los concursantes de fuera de la región.

En el COAC 2019 participarán agrupaciones de Murcia, Mérida, Madrid, Barcelona, Santoña (Cantabria) o Ceuta.

José Luis García Cossío, el "Selu", uno de los más aclamados chirigoteros del Carnaval de Cádiz y que lleva 30 años participando en el COAC, entiende, como sus compañeros, que es el propio "éxito" del certamen el que hace que cada año se convierta en un fenómeno mayor y más amplio.

"Vienen de fuera porque el carnaval les llena y porque sólo la experiencia de subirse al Falla a cantar sus coplas en el concurso es ya un premio en sí. Y son bienvenidos, porque nosotros también salimos a cantar fuera, pero siempre que lo hagan con dignidad y respeto, no para hacer tonterías", dice el "Selu", que es de los que piensa que debería establecerse un filtro previo para seleccionar que los participantes tengan una calidad mínima.

El eco del COAC se multiplica con el minucioso seguimiento que hacen los medios de comunicación y las redes sociales de unas sesiones diarias que empiezan a las 20.30 horas y pueden acabar a las tres de la mañana.

Es retransmitido en directo primero por Onda Cádiz y después por Canal Sur y seguido de principio a fin en directo por catorce medios de comunicación y más de un centenar de profesionales, a los que se suman muchos más en las fases finales, incluso algunos llegados de Miami o Uruguay.

Pero el éxito de este concurso no ha interferido en la libertad con la que los autores de este "periodismo cantado" retratan realidades cercanas o lejanas, aunque ello provoque a veces polémicas entre quienes llegan a tachar de irreverente lo que forma parte de la idiosincrasia del carnaval.

"Quienes no conocen la desvergüenza y el desenfado con el que abordamos todo tipo de temas, también los que pueden ser tabú o delicados, no pueden entender el carnaval, aquí no se deja títere con cabeza", dice a Efe José Manuel Sánchez Reyes, autor de la letra de la chirigota de Manolo Santander "La maldición de la lapa negra".

Llevan meses componiendo y ensayando en el más absoluto secreto, porque sorprender al público y al jurado es una baza fundamental y también porque las coplas no pueden perder el hilo de una actualidad que cambia rápidamente y que, por si acaso, pueden quedar abiertas hasta el último momento.

Está por ver, por ejemplo, cómo temas tan recientes cómo el cambio del gobierno andaluz o la irrupción de la ultraderecha en la escena política española son interpretados en unas coplas que tienen en los políticos a algunos de los blancos favoritos de su sorna.