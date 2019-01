Carolina Marín vence a Yufei y logra la final

(Actualiza con declaraciones de Carolina Marín)

Madrid, 26 ene (EFE).- La española Carolina Marín, quinta favorita, disputará la final del Masters de Indonesia tras vencer este sábado a la china Chen Yufei, tercera cabeza de serie, por 17-21, 21-11 y 23-21.

La campeona olímpica de Río y tres veces campeona del mundo sufrió durante una hora y seis minutos para imponerse a Yufei, cuarta jugadora del mundo.

En la otra semifinal, la india Saina Nehwal, octava favorita, derrotó a la china Bingjiao He, sexta, por 18-21, 21-12 y 21-18 en 58 minutos.

"Estamos en una final más en el segundo torneo del año", dijo con alegría Carolina en un vídeo distribuído por su equipo de comunicación. "Me encuentro súper contenta por como he podido jugar hoy. Al final iba ganando 20-15 y me ha igualado el partido", señaló.

"Ha sido complicado pero lo hemos podido sacar. Mañana contra la india Saina Nehwal, jugué contra ella la semana pasada y se como jugarla. Muchas gracias a todos por apoyarme y vamos mañana a por la final¡", añadió la onubense.