Cardoso: "No tengo tiempo para pensar si mi cargo está en peligro"

Vigo, 26 ene (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Miguel Cardoso, aseguró este sábado, en la víspera de visitar al Real Valladolid, no estar "preocupado" por su futuro en el banquillo de Balaídos, pese a que una nueva derrota en Zorrilla, la cuarta consecutiva, podría poner fin a su etapa como técnico celeste.

"No tengo tiempo para pensar si mi cargo está en peligro. Hay una ilusión muy grande entre nosotros y si el entrenador no tiene la ilusión de trabajar como si fuese el primer día no va a aportar, sino a restar. Por respeto a mis jugadores no me preocupa mi posición", manifestó en rueda de prensa.

El preparador luso no quiso hablar de final, aunque no ocultó que es un partido "muy importante" porque necesitan "sumar puntos" después de encadenar cinco jornadas sin ganar, lo que ha situado a su equipo al borde del descenso.

"En el partido del Valencia perdimos algo de intensidad y nos penalizó mucho. Continúo a sentir que somos muy competitivos pese a que este mes de enero nos está haciendo daño. Las tres últimas derrotas nos han penalizado. Hay que quebrar esta racha. No se puede perder partidos cuando no eres peor que el rival", advirtió.

Cardoso valoró el fichaje del central holandés Wesley Hoedt, un futbolista que, a su juicio, aportará "calidad" y "experiencia" al Celta, equipo al que no tardará en adaptarse porque "hay jugadores que hablan inglés y él también entiende el español".

"Tiene unas características que nos hacían falta, es zurdo, fuerte por el aire y por abajo, y también tiene una buena salida de balón", comentó el técnico portugués, quien pidió "cuidar" a los lesionados Iago Aspas, Costas y Okay Yokuslu para evitar que sufran "una recaída" que pueda alargar su inactividad.