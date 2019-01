Bordalás: "No hemos estado bien, no hemos sido nosotros"

Madrid, 26 ene (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, admitió tras la derrota contra el Atlético de Madrid por 2-0 que su equipo no estuvo bien y que no fue él mismo, ya que no se encontraron cómodos "en ningún momento", por lo que "no hay excusa" sobre el resultado.

"Es verdad que no hay excusa a la derrota, no ha sido nuestro mejor partido, no hemos estado bien y no hemos sido nosotros. He tenido la sensación del primer partido de Liga en el Bernabéu (cuando perdieron 2-0 contra el Real Madrid), el equipo no se ha encontrado en ningún momento", explicó tras el encuentro.

Para el técnico del Getafe fueron clave "dos errores" en los dos goles rojiblancos, ya que en el primero les faltó "firmeza" para detener al ghanés Thomas Partey antes del pase al francés Antoine Griezmann, y en el segundo de Saúl Ñíguez hubo "una serie de situaciones" en las que llegaron "tarde".

"Incluso el rechace de (David) Soria lo aprovechó Saúl. A partir de ahí, ellos estuvieron cómodos y no hemos tenido la sensación de poder acortar distancias y meternos en el partido", añadió Bordalás, que felicitó al Atlético por la victoria y admitió que "entraba dentro de lo posible".

Cuestionado sobre si la racha de dos partidos por semana que llevan con la Copa del Rey les puede haber pasado factura, Bordalás dijo que es verdad que son "el equipo que ha jugado más partidos en menos tiempo", pero aseguro que eso "no es excusa".

"Hemos tenido días suficientes par descansar, pero no hemos estado, no ha sido nuestro mejor partido y tenemos que pensar en el siguiente compromiso", zanjó.

En cuanto a las dos expulsiones en los últimos minutos, por sendas dobles amarillas al defensor togolés Djené Dakonan y al uruguayo Leandro Cabrera, Bordalás admitió estar enfadado por perder a ambos jugadores para la siguiente jornada por dos faltas innecesarias.

"Las expulsiones es lo que más me ha dolido, porque no hemos sido inteligentes. Deberíamos haberlo evitado, es absurda la entrada de Djene que le ha costado la expulsión, en el centro del campo y me comentan que la segunda de Cabrera ha sido por aplaudir... Hay que evitarlo porque nos hace año de cara al futuro", manifestó.

Con el de este sábado son quince partidos del Getafe sin ganar al Atlético con el argentino Diego Pablo Simeone al frente, con ningún gol a favor y 30 en contra.

"Es un gran equipo, un equipazo, lo está demostrando temporada tras temporada, un equipo equilibrado, que defiende bien. Soy responsable de los partidos en los que me he enfrentado al Atleti, anteriormente son otras temporadas, y son estadísticas. Forman parte del fútbol, pero nada más", añadió.

El técnico del Getafe resumió en que el equipo "no ha estado bien" y admitió que no le gustó. "No hemos sido nosotros, a los jugadores tampoco les ha gustado lo que han hecho en el campo y hay que reflexionar y preparar el siguiente partido", reiteró.