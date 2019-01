Benzema, de "gato" a ejemplo a seguir

Madrid, 26 ene (EFE).- Karim Benzema ha pasado de escuchar a su entrenador llamarle "gato", como hizo José Mourinho, a ser señalado como ejemplo a seguir por el actual, Santiago Solari, que destacó el compromiso del delantero francés por jugar con dolor a causa de la fractura que sufre en el meñique de su mano derecha.

"Si no tienes perro para ir a cazar y tienes un gato, vas con él porque solo no puedes ir". La frase es de José Mourinho el 11 de diciembre de 2010, señalando a Benzema para cuestionar públicamente la decisión del Real Madrid de no fichar en el mercado invernal cuando tenía la baja por una hernia discal de Gonzalo Higuaín y solo al francés como 9.

El tiempo ha asentado la figura de Benzema que esta temporada está protagonizando la más regular de su larga carrera en el Real Madrid. La marcha de Cristiano Ronaldo provocó que diese un paso al frente en responsabilidad y es un jugador clave en el esquema de Santiago Solari, hasta el punto que le tuvieron que convencer para que no se operase el dedo fracturado y dejase al equipo dos semanas sin su presencia.

"Benzema tiene una carrera larga y ha tenido muchos picos, ahora está en un gran momento y está haciendo un gran año", elogió Solari que siempre tuvo palabras de elogio para un jugador del que se confesó seguidor de su fútbol por encima de su ausencia de gol para ser un 9.

"Es un jugador muy generoso en su manera de entender el fútbol. Siempre crea espacios para sus compañeros, a los que hace mejor. También hace muchos esfuerzos, juega casi todo, es de los que más minutos tiene este año y ahora es generoso por jugar con dolor por la fractura en una falange. Es generoso en todo el sentido de la palabra. Le considero uno de los mejores delanteros centros del mundo en este momento", añadió.

Benzema ha jugado esta temporada 32 partidos en los que marcó trece goles, superando a mitad de temporada ya sus números goleadores del pasado curso. En total disputó 444 partidos oficiales con el Real Madrid y firmó 205 tantos. Con su rendimiento se ha ganado al fin la admiración de todo el madridismo, silenciando los críticos que siempre le juzgaron en el Santiago Bernabéu.