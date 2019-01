Arnáiz: "Me encuentro muy bien después de diez u once meses fuera"

Leganés , 26 ene .- José Manuel Arnáiz, uno de los fichajes más caros en la historia del Leganés tras llegar procedente del Barcelona, reconoció que se encuentra bien después de haber pasado varios meses sin tener continuidad como consecuencia de sus problemas físicos.

Arnáiz saltó al césped en el descanso del encuentro liguero que su equipo empató a dos contra el Eibar y disfrutó de cuarenta y cinco minutos, siendo esta la vez que más protagonismo ha tenido desde que firmara en verano por el club madrileño.

"Me encuentro muy bien después de diez u once meses fuera. Poco a poco voy cogiendo minutos de competición. Estoy muy contento. Pellegrino anima a todo el mundo. A mi me ha dicho que sea como soy yo y lo haga lo mejor posible", explicó en zona mixta.

Asimismo habló del choque y de la solidez del equipo en casa, pues solo han perdido un partido oficial como locales en lo que va de curso: "Creo que en casa nos estamos haciendo muy fuertes. Es una pena no haber sacado los tres puntos hoy pero estamos contentos por el punto después de haber ido perdiendo 0-2".