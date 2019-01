Yuri confía en que se le "abra otra puerta" al Athletic ganando al Betis

Lezama , 25 ene .- Yuri Berchiche confía en que el domingo se le "abra otra puerta" al Athletic Club en el partido liguero frente al Real Betis en San Mamés y el equipo bilbaíno pueda fijarse otros objetivos más ambiciosos que el de la permanencia en el caso de conseguir la victoria.

"Hay que intentar jugar como contra el Sevilla -en el último partido en 'La Catedral'- y enganchar al público. Para nosotros sentir el aliento de San Mamés es muy importante", explicó al lateral zurdo en la rueda de prensa que ofreció este viernes tras el entrenamiento celebrado en Lezama.

El guipuzcoano confesó sentir "rabia" por los dos puntos que cree se le escaparon al Athletic en Villarreal después de que los locales empataran "en la única ocasión clara" de la que dispusieron, aunque se mostró optimista porque su el Athletic volvió a mostrarse como "un bloque sólido, solidario en defensa y rápido en ataque".

Acerca de la polémica jugada en la que se le anuló un gol a Iñaki Williams en la recta final tras consultar el VAR, el futbolista desveló que el árbitro, Undiano Mallencó, les comentó que: "lo han chequeado arriba y hay una imagen en la que se ve supuestamente que estoy en fuera de juego".

"Hay mucha confusión todavía con el VAR, pero quiero creer que con el tiempo va a mejorar. Es el primer año, aunque deberían de enseñar más las conversaciones entre ellos y las imágenes que se emiten dentro de la sala del VAR para dejarlo mas claro", apostilló.

Acerca del rival del domingo, destacó que el Betis "tiene una manera muy peculiar de jugar" y que lo más importante para tratar de contrarrestar al conjunto de Quique Setién será "estar fuertes mentalmente sabiendo que te van a dominar sí o sí".

"Han dominado también al Milan o al Madrid. No debemos volvernos locos por verles tocar el balón y cuando recuperemos tenemos que seguir como hasta ahora, convertir en peligro esas transiciones y si es posible en goles", dijo el zurdo.

Por último, a nivel personal, Yuri admitió que "obviamente" no ha ofrecido todavía su mejor nivel de juego y achacó al cansancio físico esas prestaciones por debajo de lo esperado en sus primeros meses como rojiblanco.

"Estar bien físicamente me da una confianza tremenda y es verdad que al principio me noté un poco cansado de piernas. Ahora llevo tres partidos en los que me encuentro muy bien y se me ha notado. Pienso en ir creciendo poco a poco, pero sabiendo que mi nivel esta por llegar", reflexionó el zarautztarra.

"Soy el primero que me lo exijo porque se lo debo al club, que hizo un gran esfuerzo por mí, al equipo y al público. Pero es verdad que en el primer tramo de temporada, los primeros 13-14 partidos, me sentía un poco cansado y me costaba entrar en el partido", añadió.

Yuri cree que posiblemente llegar de un equipo como el PSG, en el que se jugaban muchos partidos pero que "se entrenaba muy poco", a un Athletic donde se "entrena todos los días y quizás mucho" le ha "perjudicado". "Quizás es eso porque yo sigo manteniendo mis hábitos, pero no puedo dar explicación concreta. Lo importante es que me encuentro mucho mejor y el equipo también", subrayó.