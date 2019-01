Protección de Datos combatirá los vídeos virales sobre la violencia machista

Madrid, 25 ene (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tendrá "tolerancia cero" contra los vídeos sobre la violencia de género cuya difusión pública agrava los daños sobre la víctima que además de haber sido violada debe soportar que las imágenes de "hechos tan deleznables" se hagan virales en las redes.

Así lo ha asegurado hoy la directora de la AEPD, Mar España, durante un encuentro con periodistas, en donde ha avanzado que su departamento trabaja en un protocolo sobre esta cuestión, que "ofreceremos al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial" para coordinar actuaciones.

El objetivo es que la víctima de maltrato pueda acudir en tutela de derechos a la AEPD de modo que si la plataforma en donde se hubieran difundido las grabaciones de los hechos no hubiera estimado previamente la reclamación pueda resolverse el caso en "el menor tiempo posible".

España explica que cuando la víctima presenta la denuncia a la Policía debe saber que asimismo puede acudir en tutela de derechos a la Agencia de Protección de Datos, con la ventaja de que todos los trámites son compatibles con la instrucción penal, y con el objetivo de evitar que el vídeo se haga viral mientras se asigna abogado de oficio o el juez dicta medidas cautelares.

La viralización en redes de grabaciones de violencia de género "me preocupan especialmente", ha dicho Mar España, para quien será prioritario este año la lucha contra la difusión de "comportamientos tan deleznables" como la difusión de la grabación de una mujer que previamente ha sido violada.

"Resulta preocupante que en la Agencia no se haya recibido ni una sola tutela de derechos de mujeres víctimas de violencia de género", especialmente porque eso no quiere decir que no se les esté acosando, suplantando su identidad o difundiendo imágenes en las que además en casos se agravan los hechos tras ser drogada incluso la víctima para mostrarla así en las redes sociales, ha añadido.

"Daremos absoluta prioridad" este año para evitar que se viralicen este tipo de grabaciones, y de hecho, la directora de la AEPD ha recordado que "podemos conseguir, como nos ha ocurrido en algunos casos, que algunos vídeos se retiren en veinticuatro horas" de las plataformas.

Es importante que el agresor sepa que además de la posible sanción penal, puede ser sancionado asimismo hasta con 20 millones de euros por ese tipo de conductas, por lo que el culpable debe pensarse muy mucho "qué hace antes de hacerlo", ha añadido la responsable de la AEPD.