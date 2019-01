Los problemas no restan ilusión al San Pablo para conquistar 'La Fonteta'

Burgos, 25 ene (EFE).- El San Pablo Burgos visita este sábado el pabellón Fuente de San Luis de Valencia cuando atraviesa probablemente el peor momento de la temporada pero con la ilusión de sorprender a los taronjas en la que será la primera jornada de la segunda vuelta en Liga Endesa.

La semana ha sido complicada para el cuadro dirigido por Diego Epifanio, no solo por la derrota sufrida en casa ante el Divina Seguros Joventut, sino por la mala imagen mostrada ante la afición y que, según ha recalcado el técnico, no representa a este equipo ni lo que busca proponer.

En este sentido, el entrenador burgalés ha reconocido que están pasando por un "mal momento", más allá de las derrotas, porque no terminan de encontrar su estilo, si bien ha insistido en la necesidad de estar todos juntos para sacar esta situación adelante.

Y es que los problemas no han parado de crecer en el club durante las últimas semanas, ya que a las marchas sufridas, sobre todo la de su gran estrella, Deon Thompson, se le ha unido la lesión de otro efectivo importante como Augusto Lima.

El interior brasileño sufre molestias en la espalda y se teme por una posible recaída de una hernia discal sufrida en el año 2011, por lo que no ha podido entrenarse en toda la semana y, en consecuencia, no podrá ayudar a sus compañeros en 'La Fonteta'.

Se trata por tanto de una baja sensible, ya que Epifanio no podrá contar con un arma clave a la hora de para el juego interior valencianista, con Will Thomas y Bojan Dubljevic como grandes referentes de los de Jauma Ponsarnau.

No obstante, el técnico del San Pablo ha recordado que Valencia Básket no solo cuenta con hombres de gran calidad en la pintura, sino que también tienen jugadores con buena mano desde la línea de tres puntos, por lo que, ha incidido, "los 10 que viajan tendrán que multiplicarse".