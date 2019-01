Pellegrino: "La desigualdad es reflejo de la vida misma"

Leganés , 25 ene .- Mauricio Pellegrino, técnico del Leganés, se refirió al polémico gol de Luis Suárez ante los suyos en el encuentro que disputaron en el Camp Nou ante el Barcelona y que terminó con triunfo de los azulgrana por 3-1.

"Lo pasado, pisado. Queremos usar esta experiencia para aprender y no para quedarnos en esa situación. Nosotros, los que estamos del lado de los más chicos en una competición desequilibrada dentro una sociedad desequilibrada, hay un momento en el que nos sentimos iguales y es cuando estamos en la cancha. Once tipos contra once. Ahí somos iguales. Ni presupuestos ni nada", señaló.

"Es ahí dónde soñamos con ser iguales a los demás. En ese momento, cualquier detalle es importante. Y por eso lo sufrimos. Pero con ese sufrimiento esperamos hacernos más fuertes entendiendo que tenemos que hacer algo más para competir en un nivel tan alto", añadió en rueda de prensa.

En a misma línea, comentó: "Acá no es culpa de los grandes clubes, es culpa del lugar donde vivimos. ¿Por qué le quitamos siempre a los más débiles? Esto es reflejo de la vida misma. La lucha entre taxistas y VTC es sacarle un poco a los que más tienen para dárselo a lo que menos".

Tras ese duelo, el Leganés pidió explicaciones a la Federación: "Yo creo que es bueno que se ponga el punto de vista con respeto por los árbitros. Yo siempre creo en la buena intención arbitral. Uno a veces quiere ciertas explicaciones aunque todos nos equivocamos. Yo el otro día contra el Real Madrid pedí explicaciones porque pensé que no había hecho algo y lo hice, me equivoqué. Pedí disculpas. Pero una cosa es exponer tu punto de vista y otra cosa es hacerlo para obtener un beneficio".

El equipo fue víctima de acciones dudosas ante el Real Madrid en la Copa del Rey y ante el Barcelona en LaLiga Santander: "La sensación es que hemos jugado contra Madrid y Barcelona, en un partido perdimos 3-0 y tengo la percepción de que perdimos por poco pese al resultado. Y en el Camp Nou perdimos 3-1 y mi sensación es que a pesar de su dominio, de jugar contra uno de los mejores del mundo, dimos la pelea. Estuvimos en el partido y el último gol fue en el 93".

"Siempre abogo por hacernos responsables de nuestras virtudes y defectos. No quiero quedarme en la queja de lo que pasó. No corresponde. No nos va a aportar nada. Ha coincidido que es contra el Madrid y el Barça y por eso ha tenido más repercusión", declaró.

Ahora se miden al Eibar en un duelo que puede ser importante en la lucha por la permanencia: "Se nos viene un partido muy difícil, que es lo más importante. Tenemos un rival incómodo, que hace mucho tiempo que viene trabajando de la misma manera y sabe cómo crear problemas. El equipo está en una versión diferente al inicio de liga. Ojalá podamos mantener la dinámica en casa. Es difícil, pero nos queremos centrar en ello".

"En caso de igualdad, hay la opción de tener mejor golaverage. Obvio que es partido importante. Nos valdría conseguir los tres puntos. Es difícil sumar de a tres y LaLiga está equiparada. Ganar nos haría dar un gran paso", manifestó.

Durante la primera vuelta, cayeron en Ipurua: "El Eibar obviamente que en ese partido nos hizo tener dificultades. Hace muy bien su estilo de juego. Es un rival que aprieta mucho. Son fuertes. Tenemos que estar con las antenas firmes para contrarrestar su juego ofensivo. Hay que tratar de ser preciso en esos pocos espacios que dejan. Ojalá tengamos lucidez".

El entrenador es optimista de cara a lo que resta de competición: "Soy optimista porque hemos tenido un inicio muy difícil. Difícil ha sido poder ensamblar el equipo, con 16 nuevos jugadores y un nuevo cuerpo técnico. El inicio fue trepidante, tuvimos partidos muy difíciles. Pero hemos tenido un buen número de puntos. Si mejoramos esa producción, si la trabajamos, obviamente tengo mucha ilusión de que podamos mejorar la primera vuelta".

Asimismo aseguró que muchos clubes han preguntado por Diego Rolan aunque no hay nada resuelto, descartó fichar algo más que un portero en invierno si no hay salidas y destacó la buena adaptación del danés Martin Braithwaite.

Además habló de la posible salida de Iván Cuéllar al Valladolid la próxima temporada: "Nosotros no tenemos certeza de que haya fichado por el Valladolid, así como hace poco salió publicado que el Levante tenía acuerdo con Bustinza. Cinco días después firmó la renovación. No podemos tomar todas las versiones. Es jugador del Leganés y puede tener muchas opciones de salir".

"Cada jugador es un gran negocio. En este mundo de agentes, hay amigos, hay gente que manejan los intereses de cada uno. Nosotros no tenemos certeza de ese acuerdo. Y si así fuere, el jugador tiene derecho a hacerlo. Me remito a los actos. Cuéllar está trabajando muy bien. Su comportamiento y rendimiento ha sido ejemplar. A mí me gustaría que siguiera en este club", expresó.