Mondo Sonoro celebra su 25 aniversario con conciertos, exposiciones y disco

Barcelona, 25 ene (EFE).- La revista musical Mondo Sonoro celebra este año su 25 aniversario con conciertos por toda España, la edición de un disco en vinilo, la publicación de un libro conmemorativo, dos exposiciones fotográficas y una fiesta de clausura en La Riviera de Madrid.

El director de la revista, Sergio Marqués, ha presentado este viernes el plan de actividades del aniversario, que empezarán el próximo 14 de marzo en el Teatro Barceló de Madrid con la Fiesta Demoscópica, en la que participarán La Bien Querida, Triángulo de Amor Bizarro y Lori Meyers, entre otros.

En abril saldrá a la luz un disco doble en vinilo que reunirá algunos de los temas musicales más importantes de los últimos veinticinco años, como "Devil came to me" de Dover o "Bailando" de Astrud.

Durante la primavera, Mondo Sonoro celebrará varios conciertos en las ciudades donde la revista tiene ediciones locales y en verano organizará dos exposiciones y editará un libro-catálogo.

Las exposiciones serán "25 momentos", una colección de instantáneas de los mejores momentos de directo, y "25 retratos" realizados a otros tantos artistas relevantes, mientras que el libro-catálogo será una publicación compuesta por las 25 entrevistas íntimas a los artistas que configuran la segunda exposición.

El 29 y 30 de octubre tendrán lugar unas jornadas sobre el futuro de la música en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid y la fiesta final se celebrará en La Riviera en el mes de noviembre.